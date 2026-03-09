A Forma–1-es versenynaptár szerint a bahreini versenyt április 12-én, a szaúdi futamot pedig április 19-én rendezték volna meg, ám a térségben kialakult biztonsági helyzet miatt jelenleg egyik esemény sem tekinthető biztosnak.

Lerövidül a 2026-os Forma–1-es szezon?

Fotó: PADDOCKER / NurPhoto

Lesznek Forma–1-es futamok a Közel-Keleten?

A Formula One Group egyelőre kivár, és igyekszik elkerülni az elhamarkodott döntéseket.

A Sky Sports értesülései szerint a végső döntés határideje március 20. Ha addig nem javul a helyzet, könnyen elképzelhető, hogy mindkét futamot törlik. Ebben az esetben viszont nem kerülne beugró helyszín a naptárba, így a szezon két versennyel rövidebb lenne.

Felmerült ugyan alternatívaként a portugáliai Autódromo Internacional do Algarve, valamint az olaszországi Emilia–Romagna Nagydíj helyszíne, az Autodromo Enzo e Dino Ferrari is, ám a rövid határidő miatt egyik pálya sem tudná vállalni a beugrást. A szükséges szervezési és logisztikai előkészületekhez egyszerűen túl kevés idő állna rendelkezésre – írja a Motorsport.

Amennyiben valóban törlik a két közel-keleti futamot, szokatlanul hosszú szünet alakulhat ki a szezon elején. A Japán Nagydíj március 29-én lesz, a következő verseny pedig, a Miami Nagydíj május 3-án következne.

Ez azt jelentené, hogy a mezőny és a szurkolók közel öt hétig futam nélkül maradnának.

A kialakult helyzetről a Forma–1 elnöke, Stefano Domenicali is megszólalt, aki hangsúlyozta, hogy a döntéseknél mindenekelőtt a biztonsági szempontokat veszik figyelembe.

„A megközelítésünk minden érintett biztonságát tartja szem előtt. Nem szeretnénk most nyilatkozatokat tenni, ugyanis

a helyzet folyamatosan változik, és van időnk arra, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, amelyet közösen fogunk meghozni”

– fogalmazott az olasz sportvezető.

Domenicali arra is kitért, hogy a térségben kialakult helyzet már most komoly logisztikai problémákat okoz a sportág számára.

„Ez a hét már eddig sem volt egyszerű. Voltak embereink Dubajban és Bahreinben a Pirelli-tesztek miatt, valamint Dohában is. Számos repülőjegyet lefoglaltunk a Közel-Keleten keresztül, és mindent át kellett szerveznünk” – mondta.