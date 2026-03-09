Mint ismert, George Russell mögött mercedeses csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel a Forma–1-es idénynyitón. A címvédő Lando Norris ötödik lett a McLarennel, a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája pedig a 20. helyről startolva hatodikként fejezte be az 58 körös viadalt.

Bár még csak egy futamon vagyunk túl, sokak szerint már most George Russel lépett elő a Forma–1-es vb-cím elsőszámú esélyeseként

Fotó: NORVIK ALAVERDIAN / NurPhoto

Mit gondol a nemzetközi sajtó a Forma–1-es idénynyitóról?

Az ausztrál szurkolók már a rajt előtt bánkódhattak, a hazai kedvenc Oscar Piastri ugyanis a rajtrácsra menet megcsúszott és a betonfalnak csapta az autóját a négyes kanyarban. A McLaren annyira összetört, hogy Piastrinak már a start előtt fel kellett adnia a hazai futamát.

Íme, a sajtóvisszhangok a nem mindennapi hétvége után, amelyeket az MTI szedett egy csokorba.

Ausztrália:

The Age:

„A Mercedes és a Ferrari látványos összecsapása George Russell győzelmét hozta a Forma-1-es szezon nyitófutamán, az Albert Parkban. A helyi kedvenc, Oscar Piastri a rajtrácsra menet balesetet szenvedett és nem tudott rajthoz állni."

Herald Sun:



„A Ferrari baklövése és az Oscar Piastri által okozott csalódás után a Mercedes számára egy tökéletes kettős győzelemmel indult a 2026-os Forma-1-es szezon. Max Verstappen szerint az új szabályok nem biztosítanak sportszerű küzdelmet."

The Australian:

„A rajt előtt kieső Oscar Piastri elnézést kért csalódott szurkolóitól az ausztrál GP-n."

Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

„Egy nagyszerű Mercedes, egy stabil Ferrari és az új szabályok gondoskodtak az akciókról és az értékek bizonyos átrendeződéséről."

Corriere della Sera:

„A Mercedes kettős sikert aratott az idénynyitón Melbourne-ben: öt kiesés, Piastri már a bemelegítő körben búcsúzott. Norris ötödik lett, Verstappen követte."

Tuttosport:

„A Ferrarit lefékezte a biztonsági autó, a Mercedes diadalmaskodott Melbourne-ben, de a Vörösök versenyben vannak."

Nagy-Britannia:

Daily Mail:

„George Russell szerezte meg a győzelmet az Ausztrál Nagydíjon, miután nagyot csatázott a ferraris Charles Leclerc-rel. A helyi kedvenc Oscar Piastri kiesett."