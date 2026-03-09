Mint ismert, George Russell mögött mercedeses csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője állhatott fel a Forma–1-es idénynyitón. A címvédő Lando Norris ötödik lett a McLarennel, a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája pedig a 20. helyről startolva hatodikként fejezte be az 58 körös viadalt.
Mit gondol a nemzetközi sajtó a Forma–1-es idénynyitóról?
Az ausztrál szurkolók már a rajt előtt bánkódhattak, a hazai kedvenc Oscar Piastri ugyanis a rajtrácsra menet megcsúszott és a betonfalnak csapta az autóját a négyes kanyarban. A McLaren annyira összetört, hogy Piastrinak már a start előtt fel kellett adnia a hazai futamát.
Íme, a sajtóvisszhangok a nem mindennapi hétvége után, amelyeket az MTI szedett egy csokorba.
Ausztrália:
The Age:
„A Mercedes és a Ferrari látványos összecsapása George Russell győzelmét hozta a Forma-1-es szezon nyitófutamán, az Albert Parkban. A helyi kedvenc, Oscar Piastri a rajtrácsra menet balesetet szenvedett és nem tudott rajthoz állni."
Herald Sun:
„A Ferrari baklövése és az Oscar Piastri által okozott csalódás után a Mercedes számára egy tökéletes kettős győzelemmel indult a 2026-os Forma-1-es szezon. Max Verstappen szerint az új szabályok nem biztosítanak sportszerű küzdelmet."
The Australian:
„A rajt előtt kieső Oscar Piastri elnézést kért csalódott szurkolóitól az ausztrál GP-n."
Olaszország:
Gazzetta dello Sport:
„Egy nagyszerű Mercedes, egy stabil Ferrari és az új szabályok gondoskodtak az akciókról és az értékek bizonyos átrendeződéséről."
Corriere della Sera:
„A Mercedes kettős sikert aratott az idénynyitón Melbourne-ben: öt kiesés, Piastri már a bemelegítő körben búcsúzott. Norris ötödik lett, Verstappen követte."
Tuttosport:
„A Ferrarit lefékezte a biztonsági autó, a Mercedes diadalmaskodott Melbourne-ben, de a Vörösök versenyben vannak."
Nagy-Britannia:
Daily Mail:
„George Russell szerezte meg a győzelmet az Ausztrál Nagydíjon, miután nagyot csatázott a ferraris Charles Leclerc-rel. A helyi kedvenc Oscar Piastri kiesett."
Telegraph:
„A brit Russell nyerte az ausztrál Grand Prix-t, miközben egy őrült verseny az előzések új korszakát vetíti előre."
Guardian:
„George Russell az első rajtkockából indulva megnyerte az ausztráliai futamot. Mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli lett a második."
Independent:
„Lewis Hamilton dühös a Ferrarira, miközben George Russell kihasználta az előnyét és izgalmas verseny után megnyerte az Ausztrál Nagydíjat."
Spanyolország:
As:
„Leclerc villámrajtja nem volt elég Russell és a Mercedes ellen. Az angol pilóta kényelmes győzelmet aratott Antonelli és a monacói előtt, utóbbi a rajtnál három autót is megelőzött."
Marca:
Ha ez az új Forma-1, akkor visszatér a szórakozás. A Formula-1 történetének legbizonytalanabb korszaka egy felejthetetlen Ausztrál Nagydíjjal kezdődött.
Voltak benne csaták, problémák és stratégiai háborúk. Talán nem hozza a 80-as vagy 90-es évek misztikumát, de ez mégis egy olyan F1, amely izgalmakat ígér."
Mundo Deportivo:
„A Ferrari stratégiai hibát követett el, s ezzel odaadta a győzelmet Russellnek; Alonso feladta a tesztként felfogott versenyt."
Franciaország:
L'Équipe:
„Az új éra első versenye nagy meglepetés nélkül ért véget Melbourne-ben. A Mercedes pilótái kettős győzelmet arattak, a pole-ból induló George Russell nyert Kimi Antonelli előtt."
Ouest-France:
„A Mercedes ezüstnyilai George Russell-lel és Kimi Antonellivel már a kezdetektől elöl voltak. Max Verstappen fantasztikusan felzárkózott, Oscar Piastri pedig már a rajt előtt falnak csapódott."
Svájc:
Blick:
„George Russell győzelemre váltotta pole pozícióját. A szezon első versenye - különösen a rajtnál és az első kanyarokban - sok akciót hozott."
Ausztria:
Kronen-Zeitung:
„A Mercedes lenyűgöző kettős győzelmet aratott a Forma-1 új érájának kezdetén. A győzelmet George Russell szerezte meg Kimi Antonelli előtt."
Salzburger Nachrichten:
„A Forma-1 a vasárnapi Ausztrál Nagydíjjal nemcsak az új szezont kezdte el, hanem az átfogó szabálymódosításoknak köszönhetően egy teljesen új korszakot is. A szinte félig elektromos elitkategória első versenyhétvégéjének egyértelmű győztese a Mercedes volt"
Hollandia:
De Telegraaf:
„A Forma-1 új korszaka első futamának győztese George Russell. A brit csapattársát, Kimi Antonellit megelőzve diadalmaskodott, a harmadik pedig Charles Leclerc lett, akivel a győztes sokáig nagy csatát vívott."
NRC:
„Végülis nem is volt olyan rossz. A kvalifikáció után, amelynél rosszabb reklámot nehéz elképzelni a Forma-1 számára, a vasárnapi melbourne-i futam egy valódi szórakoztató eseménynek bizonyult. Az a könnyedség azonban, amellyel a Mercedes pilótái, George Russell és Andrea Kimi Antonelli megszerezték az első és a második helyet, azt vetíti előre, hogy 2026 meglehetősen monoton év lehet."
