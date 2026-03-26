Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Melania Trump mélységesen megveti Zelenszkijt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyen sztorit sem gyakran hallani. Az argentin Forma–1-es pilóta, Franco Colapinto egy szokatlan, már-már filmbe illő incidensről számolt be: a francia–monacói határon keveredett rendőrségi ügybe, méghozzá kerékpározás közben.

Az Alpine pilótája, Franco Colapinto – aki sok F1-es társához hasonlóan Monacóban él – edzés céljából biciklivel tartott vissza Franciaországból a hercegségbe, amikor egy lezárt útszakasz váratlan fordulatot hozott a napjába. Elmondása szerint az egész egy félreértéssel indult.

Rendőrök elől menekült Franco Colapinto
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

 Miért menekült a rendőrök elől Franco Colapinto?

„Nemrég történt. Franciaországban voltam, épp 

Monacóba tartottam, amikor egy rendőr lezárta a forgalmat egy hídnál. Az alagúton kellett volna átmennem, de az zárva volt. Jelezték, hogy nem mehetek tovább, ezért megfordultam, mire ő franciául kiabálni kezdett. Egy szót sem értettem”

 – idézte fel a történteket.

A helyzet ezután gyorsan eszkalálódott. A lejtős alagútszakaszon Colapinto felgyorsult, amit a rendőrök üldözési kísérletként értelmezhettek.

„Gyorsítottam, mert az alagút lefelé vezetett, és úgy tűnt, mintha üldözni kezdene. Amikor kiértem és rákanyarodtam az útra, hat rendőr állta el a forgalmat, ott kaptak el” – mesélte nevetve.

A nyelvi akadályok tovább nehezítették a helyzetet, így a pilóta lényegében nem értette, mi történik körülötte. 

Semmit sem fogtam fel az egészből. Csak annyit ismételgettem, hogy ‘Elnézést, elnézést, nagyon sietek, mennem kell’, de végül egy komoly bírságot kaptam. Ez volt az első, amit ki kellett fizetnem, és eléggé megijedtem, mert arra gondoltam, hogy visszaküldenek Argentínába. 

A franciák nagyon dühösek voltak” – tette hozzá.

Az eset a pénzbírságon kívül végül nem járt súlyosabb következményekkel, de történet jól rávilágít: még a Forma–1-es sztárok sem kivételek a szabályok alól.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!