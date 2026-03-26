Az Alpine pilótája, Franco Colapinto – aki sok F1-es társához hasonlóan Monacóban él – edzés céljából biciklivel tartott vissza Franciaországból a hercegségbe, amikor egy lezárt útszakasz váratlan fordulatot hozott a napjába. Elmondása szerint az egész egy félreértéssel indult.

Rendőrök elől menekült Franco Colapinto

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Miért menekült a rendőrök elől Franco Colapinto?

„Nemrég történt. Franciaországban voltam, épp

Monacóba tartottam, amikor egy rendőr lezárta a forgalmat egy hídnál. Az alagúton kellett volna átmennem, de az zárva volt. Jelezték, hogy nem mehetek tovább, ezért megfordultam, mire ő franciául kiabálni kezdett. Egy szót sem értettem”

– idézte fel a történteket.

A helyzet ezután gyorsan eszkalálódott. A lejtős alagútszakaszon Colapinto felgyorsult, amit a rendőrök üldözési kísérletként értelmezhettek.

„Gyorsítottam, mert az alagút lefelé vezetett, és úgy tűnt, mintha üldözni kezdene. Amikor kiértem és rákanyarodtam az útra, hat rendőr állta el a forgalmat, ott kaptak el” – mesélte nevetve.

A nyelvi akadályok tovább nehezítették a helyzetet, így a pilóta lényegében nem értette, mi történik körülötte.

Semmit sem fogtam fel az egészből. Csak annyit ismételgettem, hogy ‘Elnézést, elnézést, nagyon sietek, mennem kell’, de végül egy komoly bírságot kaptam. Ez volt az első, amit ki kellett fizetnem, és eléggé megijedtem, mert arra gondoltam, hogy visszaküldenek Argentínába.

A franciák nagyon dühösek voltak” – tette hozzá.

Az eset a pénzbírságon kívül végül nem járt súlyosabb következményekkel, de történet jól rávilágít: még a Forma–1-es sztárok sem kivételek a szabályok alól.