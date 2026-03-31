Egy eddig nem látott felvétel borzolta fel a kedélyeket a Japán Nagydíj kapcsán. Hajszálon múlt, hogy az Audi egyik sztárpilótája, Gabriel Bortoleto súlyos sérülést szenvedjen már a rajt előtt.

A videón jól látszik, hogy a fiatal pilóta, Gabriel Bortoleto egy teljesen rutinszerűnek tűnő mozdulattal próbál kiszállni autójából a rajtrácson a Japán Nagydíj előtt, ám lépése szerencsétlenül alakul.

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Kis híján a bokáját törte Gabriel Bortoleto?

A lába beakad, testsúlya pedig hirtelen, rossz szögben nehezedik a bokájára – a jelenet alapján könnyen komoly sérülés is történhetett volna. Bortoleto végül gyorsan korrigált, és láthatóan nem esett baja.

A Forma–1 világában a rajtrács általában a maximális koncentráció és a precíz előkészületek terepe: a csapatok az utolsó pillanatokban finomhangolják a stratégiát, ellenőrzik a gumihőmérsékletet és készülnek a rajtprocedúrára. 

Éppen ezért különösen váratlan, ha egy versenyző már ekkor veszélybe kerül – ráadásul egy ennyire banálisnak tűnő mozdulat során 

- írja a Motorsport.

Az eset azért is kapott nagy visszhangot, mert Bortoleto az Audi készülő F1-es projektjének egyik meghatározó alakja, így egy esetleges bokasérülés komoly problémát jelenthetett volna a csapat számára.

Bár kívülről egyszerűnek tűnik, a rajtrácson való mozgás valójában kockázatos: a pilóták szűk helyen, teljes felszerelésben, gyakran a kormányt is kézben tartva szállnak ki az autóból, miközben forró alkatrészek, kábelek és csapateszközök között kell lépkedniük. Egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy bokaficam vagy húzódás alakuljon ki – ami akár egy egész versenyhétvégét is derékba törhet.

A most előkerült felvétel így emlékeztet arra, hogy a Forma–1-ben nemcsak a pályán, hanem már a rajt előtti percekben is komoly veszélyek leselkednek a versenyzőkre.

