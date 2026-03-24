A Haas Forma-1-es csapata a múlt héten jelentette be, hogy partnerségi megállapodást kötött a japán Toho filmgyártó céggel, amely többek között a Godzilla-filmeket is jegyzi.

A Haas F1-es csapata különleges, Godzilla-festéssel készül a Japán nagydíjra

Godzilla is pályára gurul a Japán Nagydíjon

Az amerikai istálló kedden mutatta be Tokióban azt a különleges, Godzilla tematikájú festését, amit a hétvégi Japán Nagydíjon fog bevetni. A nagyszabású eseményen a csapat két pilótája, az elmúlt napokban halálosan megfenyegetett Esteban Ocon és Oliver Bearman is részt vett, az új dizájnról pedig a közösségi médiában osztottak meg néhány képet. Ebből kiderült, hogy az autó oldalán és motorborításán is feltűnik majd a híres szörnyeteg grafikája.

Ready to roar at the racetrack this weekend 🐉 Our @godzilla_toho livery is officially race-ready 🇯🇵#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/WtnpWnzpDv — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 24, 2026

A Haas remekül kezdte a Forma-1 2026-os szezonját, hiszen mindkét idei versenyt pontszerzéssel zárta, és jelenleg 17 pontjával a Red Bullt megelőzve a negyedik helyen áll a konstruktőrök között, a címvédő McLarennel szemben pedig csak egyetlen pont a hátránya. A csapat különösen Bearman miatt szárnyal, a fiatal brit pilóta eddig minden futamon pontot szerzett, Kínában ráadásul az ötödik helyen zárt.