A Forma-1-es világbajnoki sorozatot 2017-ig irányító Bernie Ecclestone úgy véli, az idei Lewis Hamilton éve lehet, mert a Ferrari hétszeres világbajnok brit versenyzőjének jobban fekszenek az új szabályok alapján megépített autók, mint a riválisoknak.

A 95 éves Ecclestone a német hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott, Hamilton rájött, hogy miért nem tudott tavaly jobb eredményeket elérni a Ferrarival és levonta a megfelelő következtetéseket.

Formula 1 driver Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari HP participates in the Formula 1 pre-season testing at the Bahrain International Circuit for the 2026 season in Sakhir, Bahrain, on February 12, 2026. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton éve lesz 2026?
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Ecclestone szerint Hamilton nyolcadszor is világbajnok lesz?

A brit üzletember ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az átfogó szabályváltoztatások és az azoknak megfelelően megépített motorok, illetve versenyautók valós teljesítménye a szezon előtti tesztek alapján nem határozható meg pontosan.

„A csapatok soha nem mutatják meg a teszteken, hogy mit tudnak valójában, ezért jelenleg nehéz megjósolni az erősorrendet. Azt ugyanakkor meg tudom állapítani, hogy a Ferrari elégedett az autójával és a dolgok jobbra fordulnak náluk. Legalábbis rosszabb aligha lehet” – idézte az MTI Ecclestone-t, aki tavaly még nyugdíjba küldte volna honfitársát, ám most mégis hisz abban, hogy Hamilton megszerezheti a nyolcadik – rekordot jelentő – világbajnoki címét.

MEXICO CITY, MEXICO - NOVEMBER 01: Lewis Hamilton of Great Britain and Mercedes GP shakes hands with F1 supremo Bernie Ecclestone as he takes part in the drivers' parade before the Formula One Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on November 1, 2015 in Mexico City, Mexico. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Bernie Ecclestone szerint Lewis Hamilton
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 41 éves Hamilton legutóbb 2020-ban nyert vb-t, tavaly pedig, első évében a Ferrarival dobogós helyezést sem ért el. 

Ez a 2007-es bemutatkozása óta először fordult elő vele az F1-ben. A mostani tesztek után ugyanakkor nagyon pozitívan nyilatkozott, elégedett volt az autóval és a csapat által elvégzett munkával is, közösségi oldalaira írt bejegyzésében pedig nagyszerű idényt ígért a rajongóinak.

Tavaly a Ferrari negyedik lett a konstruktőrök között, Hamilton pedig hatodikként zárt az egyéni vb-pontversenyben.

A Forma-1-es szezon a hétvégén az Ausztrál Nagydíjjal kezdődik Melbourne-ben.

 

