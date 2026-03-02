A 95 éves Ecclestone a német hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott, Hamilton rájött, hogy miért nem tudott tavaly jobb eredményeket elérni a Ferrarival és levonta a megfelelő következtetéseket.

Lewis Hamilton éve lesz 2026?

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Ecclestone szerint Hamilton nyolcadszor is világbajnok lesz?

A brit üzletember ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az átfogó szabályváltoztatások és az azoknak megfelelően megépített motorok, illetve versenyautók valós teljesítménye a szezon előtti tesztek alapján nem határozható meg pontosan.

„A csapatok soha nem mutatják meg a teszteken, hogy mit tudnak valójában, ezért jelenleg nehéz megjósolni az erősorrendet. Azt ugyanakkor meg tudom állapítani, hogy a Ferrari elégedett az autójával és a dolgok jobbra fordulnak náluk. Legalábbis rosszabb aligha lehet” – idézte az MTI Ecclestone-t, aki tavaly még nyugdíjba küldte volna honfitársát, ám most mégis hisz abban, hogy Hamilton megszerezheti a nyolcadik – rekordot jelentő – világbajnoki címét.

Bernie Ecclestone szerint Lewis Hamilton

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 41 éves Hamilton legutóbb 2020-ban nyert vb-t, tavaly pedig, első évében a Ferrarival dobogós helyezést sem ért el.

Ez a 2007-es bemutatkozása óta először fordult elő vele az F1-ben. A mostani tesztek után ugyanakkor nagyon pozitívan nyilatkozott, elégedett volt az autóval és a csapat által elvégzett munkával is, közösségi oldalaira írt bejegyzésében pedig nagyszerű idényt ígért a rajongóinak.

Tavaly a Ferrari negyedik lett a konstruktőrök között, Hamilton pedig hatodikként zárt az egyéni vb-pontversenyben.

A Forma-1-es szezon a hétvégén az Ausztrál Nagydíjjal kezdődik Melbourne-ben.