Egyesek szerint stratégiai hibát vétett a Ferrari, mások szerint egyébként sem lett volna esélye a győzelemre a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. Lewis Hamilton, az olaszok hétszeres világbajnoka a médiának árulta el, hogy a csapattal együtt közösen fogják kielemezni, hogy mi ment félre Melbourne-ben.

Mint ismert, George Russell nyerte a 2026-os Forma-1-es szezon első versenyét, a rendkívül sok izgalmat hozó Ausztrál Nagydíjat. A Mercedes brit pilótáját Andrea Kmi Antonelli előtt intették le, míg a harmadik és negyedik helyen Charles Leclerc és Lewis Hamilton érkeztek. A Ferrari a riválishoz hasonlóan szintén biztatón kezdte az évet, és sokáig harcban is volt a végső győzelemért, azonban egy furcsa taktikai döntés nagy hátrányba sodorta a pilótákat.

Formula 1 driver Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari HP stands after the Formula 1 Melbourne race at Albert Park in Melbourne, Australia, on March 8, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton stabil hétvégét teljesített
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Leclerc és Hamilton is pórul járt Ausztráliában

A Ferrari két pilótája egészen a 11. körig küzdött George Russellel, de aztán a Red Bullos Isack Hadjar autója megadta magát, így virtuális biztonsági autó következett. Amíg az RB22-est sikeresen elszállították a pályabírók, addig mindkét Mercedes megjárta a bokszutcát, míg Leclerc és Hamilton kint maradtak. Utóbbi a csapatrádión keresztül meg is kérdezte, hogy miért nem állt ki legalább az egyikük, később ki is derült, hogy az lett volna a helyes döntés.

A Ferrarik ugyanis zöld zászló alatt hajtották végre a kerékcseréket, így mindkét Mercedes beelőzte őket, és ki is alakult a végeredmény.

Hamilton úgy érezte a futam után, hogy ez volt tőlük a maximum, azonban szeretné megtárgyalni a csapattal, hogy mi történt a virtuális biztonsági autó alatt.

„Nincsenek vegyes érzéseim ezzel kapcsolatban, harmadik és negyedik helyet szereztünk. Végülis a Mercedes gyorsabb volt nálunk, amit ma elértünk, ennyi volt benne. Amikor láttam, hogy mindkét Mercedes bejön, akkor biztos voltam benne, hogy legalább az egyikünknek is ugyanígy kellett volna tennie. Legalább egyikünknek, de ezt még meg fogjuk beszélni a csapattal, hogy mit tehettünk volna jobban” – idézte a hétszeres világbajnokot a RacingNews365.

A száguldó cirkusz péntek hajnalban a Kínai Nagydíj első szabadedzésével folytatódik, Hamilton számára kedves lehet ez a helyszín, hiszen tavaly immáron a Ferrari volánja mögött megnyerte a sprintfutamot.

