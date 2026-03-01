Live
Lassan kezdődik a Forma-1 új, 2026-os idénye. Lewis Hamilton még a szezon startja előtt elárulta, hogy éppen egy nagy lego projektben van benne nyakig.

Az Origón is beszámoltunk arról korábban, hogy Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux tavaly jelentették be az eljegyzést, és minden bizonnyal a hamarosan startoló 2026-os Forma-1-es szezon miatt még februárban megejtették az esküvőt. Bár hivatalos bejelentés még egyik féltől sem érkezett, de az internetre felkerült videókból biztosra lehet venni, hogy megtörtént az esemény. Nos, most a másik Ferrari-pilóta, Lewis Hamilton kapcsán történt egy érdekes eset.

Már nagyon várja az új szezont Lewis Hamilton
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Hamilton szeret legózni

A lenti interjúból két dolgot is megtudhattunk. Egyrészt Hamilton szeret legózni, másrészt a Star Warst is szeretheti, ugyanis éppen az abból ismert legendás Millenium Falcon lego szettet építi. Mondjuk a számok tekintetében egy szép nagyot bakizott, amikor azt mondta a pilótársaknak, hogy nagyjából 76 000 építőelemből áll és kb. az örökkévalóságig tart majd megépíteni. Ebben csak az a hiba, hogy a szett „mindössze” 7 541 elemből áll.

 

