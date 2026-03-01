Az Origón is beszámoltunk arról korábban, hogy Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux tavaly jelentették be az eljegyzést, és minden bizonnyal a hamarosan startoló 2026-os Forma-1-es szezon miatt még februárban megejtették az esküvőt. Bár hivatalos bejelentés még egyik féltől sem érkezett, de az internetre felkerült videókból biztosra lehet venni, hogy megtörtént az esemény. Nos, most a másik Ferrari-pilóta, Lewis Hamilton kapcsán történt egy érdekes eset.

Már nagyon várja az új szezont Lewis Hamilton

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Hamilton szeret legózni

A lenti interjúból két dolgot is megtudhattunk. Egyrészt Hamilton szeret legózni, másrészt a Star Warst is szeretheti, ugyanis éppen az abból ismert legendás Millenium Falcon lego szettet építi. Mondjuk a számok tekintetében egy szép nagyot bakizott, amikor azt mondta a pilótársaknak, hogy nagyjából 76 000 építőelemből áll és kb. az örökkévalóságig tart majd megépíteni. Ebben csak az a hiba, hogy a szett „mindössze” 7 541 elemből áll.