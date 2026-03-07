Mint ismert, George Russell nyerte az idény első időmérőjét a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon. Az eredmény úgy tűnik máris pánikot keltett a riválisok körében, Lewis Hamilton szerint azonnali megoldásra van szükség.

Van miért aggódnia Lewis Hamiltonnak?

Fotó: NORVIK ALAVERDIAN / NurPhoto

Van miért aggódnia Lewis Hamiltonnak?

Russell csapattársa, Kimi Antonelli előtt nyerte meg az időmérőt 0,785 másodperces előnnyel, és 0,960-nal Hamilton előtt, aki csak a hetedik helyről rajtol majd a vasárnapi futamon. Az eredmény beigazolta a Mercedes riválisainak legnagyobb félelmét, akik azt gyanították, Russellék visszafogják autóik teljesítményét az előszezoni tesztek során.

Hamilton úgy gondolja a Mercedes ausztráliai teljesítményét látva, hogy az időmérős előny nagy részét az egyenesekben mutatott extra energiának köszönhetik.

„A tesztek során nem mutatták meg a motor teljesítményét. Mindenki a kompressziós arányról beszélt, és persze, nagyon jó munkát végeztek a motorral, ami nekünk is megvan, de szeretném megérteni, miért van 0,2 másodperc különbség szektoronként” – ecsetelte Hamilton.

Ha ez kompressziós arány miatt van, szeretném megérteni, hogy az FIA miért nem tett semmit, és mit tesznek a helyzet megoldására.”

A hétszeres világbajnok azonban megjegyezte, reméli, nem ez a Mercedes előnyének oka és a Ferrarinak csak jobban kell teljesítenie. Ugyanakkor nagyon csalódott lesz, ha az FIA megengedi azt, ami nem szabályszerű.

Hamiltonnak felvetették, hogy az előny csak az első hét futamon, a Monacói nagydíjig lehet érvényben, amelyre meglehetősen érdekes választ adott.

„Ha néhány hónapig így marad, akkor a szezonnak vége. Vagyis, nem teljesen vége... De hét futam alatt sok pontot veszítesz, ha egy másodperccel lemaradsz” – mondta.

További cikkek