A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a legendás szamuráj-koreográfussal, a japán Szimagucsi Tetszuróval készült a Forma-1-es Japán Nagydíjra.
Szimagucsi rendkívül elismert harcművész hazájában, aki többek között a harci jelenetek koreográfusaként is dolgozott Quentin Tarantino legendás Kill Bill filmjeiben is.
Hamiltonnak sokat segített a harcművészet zaklatott kisfiúként
A 2000-es évek elején készült film során Szimagucsi hat hónapon keresztül képezte a főszereplő Uma Thurmant, Lucy Liut és a film többi szereplőjét a kardforgatás művészetére, amelyet „kendónak” neveznek.
A brit pilóta a dódzsójában látogatta meg a japán szamurájmestert, a kiemelt alkalomra Hamilton magára öltött egy hakamát és kapott egy katanát (kardot) is.
A látogatásról Hamilton képeket is megosztott a közösségi oldalán. A 41 éves brit pilóta azt írta a kiposztolt képei mellé, hogy: „ez a pillanat olyan volt számára, mint a kör bezárulása, mivel gyerekként ő maga is karatéval kezdett, mert meg akarta védeni magát az iskolai zaklatóktól”.
„Vissza a dódzsóba. Hihetetlen élmény volt Szimagucsi Tetszuróval, egy legendás szamurájmesterrel edzeni. Ő koreografálta a Kill Bill összes kardharcjelenetét, ami elképesztő. Az egyik kedvenc filmem” – áradozott a brit pilóta, aki elárulta, hogy ez az edzés visszarepítette az időben, és eszébe juttatta, amikor kisgyerekként karatézott.
Azért kezdtem el, hogy meg tudjam védeni magam az iskolai zaklatókkal szemben. De sokkal többet adott: fegyelmet, tiszteletet és alázatot tanított. Hét éven át heti rendszerességgel jártam edzésre, és minden alkalom azzal kezdődött, hogy térdelve meghajoltunk a mesterünk előtt. Tegnap én is így kezdtem az edzést Tetszuróval. Az életben csodálatosak ezek a körbeérő pillanatok. Fiatalon nem értettem, miért kell meghajolni, de ahogy felnőttem és megtanultam tisztelni a hagyományt, rájöttem, milyen szép gesztus ez. Köszönöm, Sensei (mester), és köszönöm Tokiónak a szépséget, a kultúrát és a meleg fogadtatást”
– olvasható Lewis Hamilton Instagram-bejegyzésében.
Hamilton magabiztosan érkezett Szuzukába, miután a Kínai Nagydíjon megszerezte pályafutása első dobogós helyezését a Ferrarival. Arra a kérdésre, hogy visszanyerte-e legjobb formáját – miközben 18 ponttal van lemaradva a Mercedes versenyzőjétől, George Russelltől a bajnoki tabellán – így válaszolt:
Nem érzem ezt megkönnyebbülésnek. Ez inkább szemléletváltás, és annak a megtanulása, hogy ne hagyjam, hogy mások hülyeségei befolyásolják, hogy tudjam, ki vagyok és mire vagyok képes – és remélem, ezt láttátok az utóbbi két futamon, különösen a legutóbbin. Nem veszítettem el azt, ami bennem volt, és bármit is írnak rólam, továbbra is itt vagyok, és keményebben edzek, mint valaha. A legutóbbi és az mostani futam között Tokióban voltam. 100 kilométert futottam, és biztos vagyok benne, hogy egyik riválisom sem edzett annyit, mint én, különösen az én koromban”
– mondta Hamilton, aki hangsúlyozta, hogy még mindig imádja, amit csinál és megvan még benne a hajtóerő.
