A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a legendás szamuráj-koreográfussal, a japán Szimagucsi Tetszuróval készült a Forma-1-es Japán Nagydíjra.

Lewis Hamilton a kardforgatás mesterével, Szimagucsi Tetszuróval készült a Japán Nagydíjra

Szimagucsi rendkívül elismert harcművész hazájában, aki többek között a harci jelenetek koreográfusaként is dolgozott Quentin Tarantino legendás Kill Bill filmjeiben is.

Hamiltonnak sokat segített a harcművészet zaklatott kisfiúként

A 2000-es évek elején készült film során Szimagucsi hat hónapon keresztül képezte a főszereplő Uma Thurmant, Lucy Liut és a film többi szereplőjét a kardforgatás művészetére, amelyet „kendónak” neveznek.

A brit pilóta a dódzsójában látogatta meg a japán szamurájmestert, a kiemelt alkalomra Hamilton magára öltött egy hakamát és kapott egy katanát (kardot) is.

Lewis Hamilton gyerekként karatéval kezdte sportpályafutását

A látogatásról Hamilton képeket is megosztott a közösségi oldalán. A 41 éves brit pilóta azt írta a kiposztolt képei mellé, hogy: „ez a pillanat olyan volt számára, mint a kör bezárulása, mivel gyerekként ő maga is karatéval kezdett, mert meg akarta védeni magát az iskolai zaklatóktól”.

A Ferrari pilótája kardforgatással készült a Japán Nagydíjra

„Vissza a dódzsóba. Hihetetlen élmény volt Szimagucsi Tetszuróval, egy legendás szamurájmesterrel edzeni. Ő koreografálta a Kill Bill összes kardharcjelenetét, ami elképesztő. Az egyik kedvenc filmem” – áradozott a brit pilóta, aki elárulta, hogy ez az edzés visszarepítette az időben, és eszébe juttatta, amikor kisgyerekként karatézott.

Azért kezdtem el, hogy meg tudjam védeni magam az iskolai zaklatókkal szemben. De sokkal többet adott: fegyelmet, tiszteletet és alázatot tanított. Hét éven át heti rendszerességgel jártam edzésre, és minden alkalom azzal kezdődött, hogy térdelve meghajoltunk a mesterünk előtt. Tegnap én is így kezdtem az edzést Tetszuróval. Az életben csodálatosak ezek a körbeérő pillanatok. Fiatalon nem értettem, miért kell meghajolni, de ahogy felnőttem és megtanultam tisztelni a hagyományt, rájöttem, milyen szép gesztus ez. Köszönöm, Sensei (mester), és köszönöm Tokiónak a szépséget, a kultúrát és a meleg fogadtatást”

– olvasható Lewis Hamilton Instagram-bejegyzésében.