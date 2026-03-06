A 2026-os Forma-1-es Ausztrál Nagydíj első szabadedzését a Ferrari, míg a második gyakorlást a hazai pályán versenyző Oscar Piastri vitte el péntek éjjel. Az olaszok, miután az előszezont biztatóan fejezték be, hasonlóan jól kezdték az új idényt, Charles Leclerc és Lewis Hamilton mindkét edzésen bekerült az első ötbe, utóbbi pedig úgy tűnik, hogy végleg maga mögött hagyta a 2025-ös szezon sérelmeit.

Lewis Hamilton jól teljesített az első két szabadedzésen

Fotó: NORVIK ALAVERDIAN / NurPhoto

Lewis Hamilton visszatér az élmezőnybe?

A hétszeres világbajnok 2025-ben mutatkozott be a Ferrarinál, azonban első idényét minden szurkoló csalódásként élte meg. Hamilton a világbajnokság hetedik helyén zárta az évet, jócskán lemaradva csapattársa mögött, aki ráadásul a brittel ellentétben olykor (hét alkalommal) a dobogóra is felállhatott. Az olasz sajtó természetesen szigorúan kezelte a helyzetet, sokan Hamilton visszavonulását követelték, és hogy még véletlenül se töltse ki a 2026-os szezon végén lejáró szerződését.

Így vághattak neki az olaszok a mostani idény megalapozásának, ami az új szabályok és a Cadillac debütálása mellett több meglepetést is tartogatott. Az előzetes erősorrendben a Mercedes és a McLaren mellett a Ferrarit jelölték meg, mint potenciális bajnokesélyes, az Ausztrál Nagydíj első két szabadedzése pedig erre rá is erősített.

Oscar Piastri leads the way from Kimi Antonelli and George Russell in second practice 😮‍💨



Here's your full classification from FP2 ⬇️ #F1 #AusGP pic.twitter.com/HYKNKqkp9c — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Meglepően boldog volt a brit világbajnok

Hamilton az első ausztrál gyakorlást Charles Leclerc mögött a második, míg a következő szabadedzést a negyedik helyen zárta, és az is megesett vele, hogy kis híján összeütközött Franco Colapintóval. A brit volt az egyedüli, aki mindkét edzést az első négy között tudta befejezni, és ha ez nem lett volna eléggé meglepő a szurkolóknak, akkor a sajtó munkatársainak tett nyilatkozatán biztosan ledöbbentek.

Nagyon jó nap volt. Nagyszerű újra a pályán lenni és rendesen beindulni. Csodálatos itt lenni. Hihetetlenül hálás vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és hihetetlen, hogy ma is ennyi rajongót látok itt a helyszínen. Időnként kihívást jelentett a pálya, de maximalizáltuk a köröket, és a legjobb tudásunk szerint teljesítettünk, így jó sok információkat szereztünk. Sok munka van még hátra, de alig várom, hogy holnap újra autóba ülhessek

– fogalmazott Hamilton, aki rég látott optimizmussal és mosollyal állt a kamerák elé.