Kimi Antonelli nem szívesen fog emlékezni a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzésére, ugyanis alaposan összetörte a Mercedest egy brutális balesetben.
Kimi Antonelli indulhat az időmérőn?
A harmadik szabadedzés végén,
egészen pontosan 12 perccel a tréning vége előtt a betonfalnak ütközött Kimi Antonelli,
láthatóan Toto Wolff sem örült a balestnek.
Az olasz pilóta a pálya elején, a kettes kanyar kijáratánál, a sikán végén hibázott és ütközött a külső falnak, és onnan csapódott át a másik oldalra.
Természetesen azonnal megszakították a versenyt a piros zászlóval, míg Antonelli imádkozhat, hogy az autóját összetudják rakni a hivatalosan magyar idő szerint reggel 6-kor kezdődő időmérő edzésre. Ám elnézve az autót, erre azért nagy tételben nem fogadnánk, hogy sikerülni fog.