Mint ismert, a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzése brutális balesetet is hozott. A Mercedes olasz pilótája, Kimi Antonelli csapódott neki a falnak és törte darabokra az autóját.

Kimi Antonelli nem szívesen fog emlékezni a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzésére, ugyanis alaposan összetörte a Mercedest egy brutális balesetben.

Kimi Antonelli kegyetlenül összetörte a Mercedest
Fotó: PAUL CROCK / AFP

Kimi Antonelli indulhat az időmérőn?

A harmadik szabadedzés végén, 

egészen pontosan 12 perccel a tréning vége előtt a betonfalnak ütközött Kimi Antonelli,

 láthatóan Toto Wolff sem örült a balestnek.

Az olasz pilóta a pálya elején, a kettes kanyar kijáratánál, a sikán végén hibázott és ütközött a külső falnak, és onnan csapódott át a másik oldalra.

Természetesen azonnal megszakították a versenyt a piros zászlóval, míg Antonelli imádkozhat, hogy az autóját összetudják rakni a hivatalosan magyar idő szerint reggel 6-kor kezdődő időmérő edzésre. Ám elnézve az autót, erre azért nagy tételben nem fogadnánk, hogy sikerülni fog.

