Kimi Antonelli nem szívesen fog emlékezni a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzésére, ugyanis alaposan összetörte a Mercedest egy brutális balesetben.

Kimi Antonelli kegyetlenül összetörte a Mercedest

Fotó: PAUL CROCK / AFP

Kimi Antonelli indulhat az időmérőn?

A harmadik szabadedzés végén,

egészen pontosan 12 perccel a tréning vége előtt a betonfalnak ütközött Kimi Antonelli,

láthatóan Toto Wolff sem örült a balestnek.

Az olasz pilóta a pálya elején, a kettes kanyar kijáratánál, a sikán végén hibázott és ütközött a külső falnak, és onnan csapódott át a másik oldalra.

Kimi Antonelli into the barrier! 😱



Here's the sizeable crash which ended the Mercedes driver's FP3 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/ZC1PrM1JE0 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Természetesen azonnal megszakították a versenyt a piros zászlóval, míg Antonelli imádkozhat, hogy az autóját összetudják rakni a hivatalosan magyar idő szerint reggel 6-kor kezdődő időmérő edzésre. Ám elnézve az autót, erre azért nagy tételben nem fogadnánk, hogy sikerülni fog.