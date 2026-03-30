A Mercedes 19 éves pilótája, Kimi Antonelli lett minden idők legfiatalabb éllovasa összetettben, így nem csoda, ha a nemzetközi sajtó megőrül az olasz klasszis teljesítményéről - írja az MTI.
Nyerthet vb-t ilyen fiatalon Kimi Antonelli?
Olaszország:
Gazzetta dello Sport:
Kimissimo! Antonelli Japánban is nyert és vezeti a világbajnoki pontversenyt. Bravissimo! Volt egy kis szerencséje is, de ő áll az élen. Kimi Antonelli mágikus pillanata."
Tuttosport:
„Antonelli - egy férfi, győztes mentalitással. Kimi Antonelli 19 évesen, 7 hónaposan és 4 naposan a Forma-1 történetének legfiatalabb éllovasa és az első olasz Alberto Ascari 1953-as duplázása után, aki egymás után két futamot is megnyert."
Corriere della Sera:
„Kimi, aki mer, az nyer. Végig bátor volt. A rajt előtti nyugalom és mosoly (ami nem magától értetődő egy reflektorfényben lévő ember számára) őszinte volt, ahogy a versenyen is bizonyította."
La Stampa:
„Andrea Kimi Antonelli, a Forma-1 korrekordere: ilyen fiatalon még soha senki nem vezette az összetett pontversenyt. Hamilton rekordját döntötte meg. A 19 éves bolognai pilóta ezzel együtt beállította Ascari duplázását és vele Olaszország ismét a csúcson van."
Nagy-Britannia:
The Sun:
„Tinédzser álom. A Forma-1 csodagyereke, Kimi Antonelli egymás után másodszor győzött."
The Guardian:
„Kimi Antonelli nyerte a Japán Nagydíjat, amelynek a második felét uralta. Egy újabb figyelemreméltó futam a Mercedes fiatal pilótájától."
Daily Mail:
„George Russellt leváltotta az élen feltörekvő olasz csapattársa. A 19 éves Kimi Antonelli sebessége veszélyezteti Russell favorit státuszát. A Mercedes készülhet egy belső harcra."
Spanyolország:
Marca:
„A feltörekvő sztár, Andrea Kimi Antonelli különleges érzékkel és a szükséges szerencsével is rendelkezik, ami két héten belül a második futamgyőzelemhez segítette. A fiatal olasz pilóta ezzel átvette a vezetést összetettben - erre 2005 óta egyetlen olasz versenyző sem volt képes."
As:
„Egy csúnya baleset megakadályozta a Mercedes első vereségét. Antonelli a Bearman balesete utáni biztonsági autós szakaszt kihasználva nyert. Piastri és Leclerc megérdemelten végzett a dobogós helyeken."
El Mundo:
„Antonellit a bajnok szerencséje segítette Japánban."
Franciaország:
L'Équipe:
„A kivételes tehetség, Kimi Antonelli, aki mindössze 19 évesen már vezeti a világbajnokságot, és továbbra is gyors ütemben tanul,
azt mondta: 'Nagy lépést tettem előre'. Bár a biztonsági autós szakasz is segítette, a Mercedes olasz pilótája éretten versenyezett és megszerezte egymást követő második győzelmét. Több rekordot is felállított és átvette a vezetést a világbajnokságon."
Le Parisien:
„Feltartóztathatatlan! Két héttel az első, kínai sikere után az olasz Kimi Antonelli Japánban duplázott."
Svájc:
Blick:
„Az Audinál az autó, a motor, a vezetőség és a pilóták továbbra is a zsákbamacska kategóriába tartoznak. Sosem lehet tudni pontosan, hogy az adott napon mi kerül elő a zsákból."
Ausztria:
Kronen-Zeitung:
„A rossz rajt után győzelem! Antonelli az új éllovas."
Salzburger Nachrichten:
„Kimi Antonelli japán győzelmével történelmet írt - Verstappen kételkedik a Red Bulljában."
Hollandia:
Telegraaf:
„Jelenleg Kimi Antonelli a Forma-1 embere. Két héttel ezelőtti, kínai sikere után az olasz pilóta Szuzukában is nyert és ezzel ő minden idők legfiatalabb éllovasa."
