A Mercedes 19 éves pilótája, Kimi Antonelli lett minden idők legfiatalabb éllovasa összetettben, így nem csoda, ha a nemzetközi sajtó megőrül az olasz klasszis teljesítményéről - írja az MTI.

Kimi Antonellit dicsőítik a Forma-1-es Japán Nagydíj után

Fotó: PHILIP FONG / AFP

Nyerthet vb-t ilyen fiatalon Kimi Antonelli?

Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

Kimissimo! Antonelli Japánban is nyert és vezeti a világbajnoki pontversenyt. Bravissimo! Volt egy kis szerencséje is, de ő áll az élen. Kimi Antonelli mágikus pillanata."

Tuttosport:

„Antonelli - egy férfi, győztes mentalitással. Kimi Antonelli 19 évesen, 7 hónaposan és 4 naposan a Forma-1 történetének legfiatalabb éllovasa és az első olasz Alberto Ascari 1953-as duplázása után, aki egymás után két futamot is megnyert."

Corriere della Sera:

„Kimi, aki mer, az nyer. Végig bátor volt. A rajt előtti nyugalom és mosoly (ami nem magától értetődő egy reflektorfényben lévő ember számára) őszinte volt, ahogy a versenyen is bizonyította."

La Stampa:

„Andrea Kimi Antonelli, a Forma-1 korrekordere: ilyen fiatalon még soha senki nem vezette az összetett pontversenyt. Hamilton rekordját döntötte meg. A 19 éves bolognai pilóta ezzel együtt beállította Ascari duplázását és vele Olaszország ismét a csúcson van."

Nagy-Britannia:

The Sun:

„Tinédzser álom. A Forma-1 csodagyereke, Kimi Antonelli egymás után másodszor győzött."

The Guardian:

„Kimi Antonelli nyerte a Japán Nagydíjat, amelynek a második felét uralta. Egy újabb figyelemreméltó futam a Mercedes fiatal pilótájától."

Daily Mail:

„George Russellt leváltotta az élen feltörekvő olasz csapattársa. A 19 éves Kimi Antonelli sebessége veszélyezteti Russell favorit státuszát. A Mercedes készülhet egy belső harcra."

Spanyolország:

Marca:

„A feltörekvő sztár, Andrea Kimi Antonelli különleges érzékkel és a szükséges szerencsével is rendelkezik, ami két héten belül a második futamgyőzelemhez segítette. A fiatal olasz pilóta ezzel átvette a vezetést összetettben - erre 2005 óta egyetlen olasz versenyző sem volt képes."

As:

„Egy csúnya baleset megakadályozta a Mercedes első vereségét. Antonelli a Bearman balesete utáni biztonsági autós szakaszt kihasználva nyert. Piastri és Leclerc megérdemelten végzett a dobogós helyeken."