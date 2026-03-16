A Forma-1 olasz csodagyereke, Andrea Kimi Antonelli 19 évesen beteljesítette az álmát, miután megnyerte a Kínai Nagydíjat. Nem meglepő, ha nemzetközi sajtó róla áradozik.

A 19 éves Andrea Kimi Antonelli, az olaszok új hőse

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Bejelentkezett a vb-címért Andrea Kimi Antonelli?

Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

„Amint átadták neki a mikrofont, könnyezni kezdett - gyönyörű, őszinte könnyeket láthattunk. Kimi Antonelli így vezette le a feszültséget a csodálatos első F1-es győzelme után... Kimi győzelme Toto Wolff győzelme is, aki hitt abban, hogy a fiatal pilóta pótolni tudja Lewis Hamiltont."

La Stampa:

„Antonelli diadalmaskodott, húsz éve az első olasz győztes. Hamilton harmadik lett, az első dobogója a Ferrarival. Kettős Mercedes-siker Sanghajban. A két Ferrari izgalmas párharcot vívott, Lewis Leclerc előtt végzett."

Corriere della Sera:

„Könnyek, büszkeség, tündérmese. Kimi Antonelli már az utolsó körökben sírva fakadt a sisakja alatt, miután a néhány kisebb bakival tarkított mesteri versenye után őrületbe kergette Olaszországot... A 19 éves pilóta húszéves böjtnek vetett véget: legutóbb 2006-ban Giancarlo Fisichella nyert olaszként nagydíjat."

Tuttosport:

„Hihetetlen, de igaz: Andrea Kimi Antonelli diadalmaskodott a Kínai Nagydíjon és Giancarlo Fisichella után húsz évvel ismét a Forma-1-es dobogó tetejére repítette az olasz zászlót. A bolognai pilóta mögött természetesen csapattársa, George Russell lett a második, a Ferrarival első dobogós helyét elérő, nagyszerű Lewis Hamilton pedig a harmadik" - idézi az MTI a lapot.

Nagy-Britannia:

Daily Mail:

„Vigyázz, George! Kimi Antonelli a Formula–1 történetének második legfiatalabb győztese lett a Kínai Nagydíjon, miközben a harmadikként célba érő Lewis Hamilton az első dobogós helyezését ünnepelhette a Ferrarival. George Russell ezzel együtt továbbra is favorit, miután egy héttel ezelőtt Melbourne-ben diadalmaskodott, majd szombaton, Sanghajban megnyerte a sprintversenyt."

The Sun:

„Forza Italia! Kimi Antonelli sírva fakadt, miután Kínában megszerezte pályafutása első futamgyőzelmét. Lewis Hamilton is kitörő örömmel ért célba, mert harmadik lett George Russell mögött, ezzel a Ferrari színeiben az első dobogós helyezését érte el."