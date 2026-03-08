Magyar idő szerint vasárnap hajnalban végre valahára kezdetét vette a 2026-os Forma-1-es szezon, egy rendkívül sok izgalmat hozó Ausztrál Nagydíjjal. A melbourne-i megmérettetés végül George Russell sikerét hozta, a brit pilótát a csapattársa, Andrea Kimi Antonelli előtt intették le, míg a dobogó harmadik fokára a futamot parádésan kezdő, majd a Ferrari taktikája miatt visszaeső Charles Leclerc állhatott fel. A McLarennek nem volt jó hétvégéje, a címvédő Lando Norris nagy lemaradást szedett össze.

Lando Norris szerint a Ferrari végső esélyes lehet

Lando Norris szerint a Ferrari a legerősebb

A maranellói alakulat Charles Leclerc jóvoltából dobogót szerzett, de Lewis Hamilton sem teljesített rosszul, hiszen a negyedik helyen hozta be a másik Ferrarit. Aki nem lehet elégedett a teljesítményével, az Lando Norris, aki címvédőként kezdhette meg a 2026-os idényt.

„Nagyjából olyan eredményt értünk el, amilyet érdemeltünk is. Igazából Max is sokkal gyorsabb volt, mert a mezőny végéről indulva is majdnem elkapott minket. A versenytempót tekintve nem volt valami jó napunk, a közelében sem járunk annak, ahol lennünk kellene. Az autónkkal nagyon-nagyon le vagyunk maradva, rengeteg munka áll előttünk. Ez nem egy éjszaka alatt, nem is egy-két hét alatt fog megoldódni” – idézte a McLaren világbajnokát a racingline.hu.

„A lemaradásunk egy része abból fakad, hogy még nem ismerjük elég jól az erőforrást, másik része viszont az autóból. Elég egyértelmű, hogy a Ferrari rendelkezik a legjobb autóval, a kanyarodási sebességük valami hihetetlen. Annak, hogy mi is képesek legyünk ilyenre, jelenleg nulla az esélye” – jelentette ki Norris.

🚨 | Lando Norris: "I think Ferrari, from what we see quite clearly, they have the best car. The cornering speeds are unbelievable."

A McLaren versenye persze már a bemelegítés során kapott egy nagy gyomrost, amikor Oscar Piastri a falba vágta az autót, és nem is tudott rajthoz állni hazai közönsége előtt.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins

Végeredmény, Ausztrál Nagydíj, Melbourne (58 kör, 306,124 km, a pontszerzők):

1. George Russell (brit, Mercedes) 1:23:06.801 óra

2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 2.974 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 15.519 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 16.144 mp h.

5. Lando Norris (brit, McLaren) 51.741 mp h.

6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 54.617 mp h.

7. Oliver Bearman (brit, Haas) 1 kör h.

8. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 1 kör h.

9. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 1 kör h.

10. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1 kör h.