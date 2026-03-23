A Forma-1 címvédője, Lando Norris őszintén beszélt az új generációs autókról és a szabályváltozások okozta problémákról. Több riválisához, például Max Verstappenhez és Lewis Hamiltonhoz hasonlóan a McLaren pilótája is kemény kritikát fogalmazott meg.

Lando Norris nem elégedett a változásokkal

Lando Norris: El kell felejtenünk mindent

„Egész életedben egy bizonyos módon tanultál meg versenyezni, ami kimerül a gáz és fék pedálok váltakozó használatában.

Általánosságban az a cél, hogy minél többet állj a gázon, és a lehető legkevesebbet használd a féket. Ugyanakkor most úgy érzem, életemben először el kell felejtenünk mindent,

és egy teljesen más stílusra kell átállnunk” – mondta kritikus hangnemet megütve a brit.

„Elég furcsa érzés, amikor a pálya bizonyos pontjain éppen akkor kell visszavenned a tempóból, amikor a legszívesebben tövig nyomnád a pedált” – idézte a Motorsport Norris szavait, miközben arról is beszélt, hogy az egyéni képességek továbbra is döntő jelentőséggel bírnak.

A vb-címvédő Lando Norrist nem nyűgözték le az új szabályok

A pilóta továbbra is komoly különbséget tud jelenteni, amennyiben jól sáfárkodik a hajtóegységgel. Azonban egyikünk sem így nőtt fel, és őszintén szólva, senki sem vágyott ilyesmire.

George Russell nagyon jó munkát végzett ennek a bonyolult rendszernek a megértésében, és mindenképpen elismerést érdemel azért, ahogyan optimalizálni tudta a saját csomagját, és talán azért is, mert átlátta ezeket a mélyebb összefüggéseket” – tette hozzá Norris.