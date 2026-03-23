A McLaren világbajnoka nem kertelt. Lando Norris szerint az idei Forma-1-es szezonban a szabályváltozások révén szinte mindent el kell felejteniük, amit eddig a versenyzésről tudtak.

A Forma-1 címvédője, Lando Norris őszintén beszélt az új generációs autókról és a szabályváltozások okozta problémákról. Több riválisához, például Max Verstappenhez és Lewis Hamiltonhoz hasonlóan a McLaren pilótája is kemény kritikát fogalmazott meg.

Lando Norris a pályán kívül is nagyot ment
Lando Norris nem elégedett a változásokkal
Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Lando Norris: El kell felejtenünk mindent

„Egész életedben egy bizonyos módon tanultál meg versenyezni, ami kimerül a gáz és fék pedálok váltakozó használatában. 

Általánosságban az a cél, hogy minél többet állj a gázon, és a lehető legkevesebbet használd a féket. Ugyanakkor most úgy érzem, életemben először el kell felejtenünk mindent, 

és egy teljesen más stílusra kell átállnunk” – mondta kritikus hangnemet megütve a brit.

„Elég furcsa érzés, amikor a pálya bizonyos pontjain éppen akkor kell visszavenned a tempóból, amikor a legszívesebben tövig nyomnád a pedált” – idézte a Motorsport Norris szavait, miközben arról is beszélt, hogy az egyéni képességek továbbra is döntő jelentőséggel bírnak.

McLaren's British driver Lando Norris during sits in his car during the first day of the Formula One pre-season testing at the Bahrain International Circuit in Sakhir on February 11, 2026. (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)
A vb-címvédő Lando Norrist nem nyűgözték le az új szabályok
Fotó: Giuseppe Cacace/AFP

A pilóta továbbra is komoly különbséget tud jelenteni, amennyiben jól sáfárkodik a hajtóegységgel. Azonban egyikünk sem így nőtt fel, és őszintén szólva, senki sem vágyott ilyesmire. 

George Russell nagyon jó munkát végzett ennek a bonyolult rendszernek a megértésében, és mindenképpen elismerést érdemel azért, ahogyan optimalizálni tudta a saját csomagját, és talán azért is, mert átlátta ezeket a mélyebb összefüggéseket” – tette hozzá Norris.

