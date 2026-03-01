Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux tavaly jelentették be az eljegyzést, s minden bizonnyal a hamarosan startoló 2026-os Forma-1-es szezon miatt még februárban megejtették az esküvőt. Bár hivatalos bejelentés még egyik féltől sem érkezett, de az internetre felkerült videókból biztosra lehet venni, hogy megtörtént az esemény.

Charles Leclerc és kedvese, Alexandra Saint Mleux

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Charles Leclerc nem akármilyen Ferrarit villantott

A monacói versenyzőt fehér öltönyben, a motorsportol.hu szerint egy 1957-es Ferrari 250 Testa Rossával kapták lencsevégre. Charles Leclerc ezzel a járgánnyal fuvarozta influenszer párját, aki fehér menyasszonyi ruhában és virágcsokorral a kezében ült mellette. A videó láttán megőrültek a rajongók, többen is kiemelték a videókon látható autót, amelynek értéke mintegy 9 millió font (4,1 milliárd forint). A 250 Testa Rossa a Ferrari történetének egyik legeredményesebb versenyautója, hiszen 18 futamgyőzelmet és három bajnoki címet hozott a konyhára, valamint több 24 órás Le Mans-i futamot is behúztak vele.

CHARLES LECLERC AND ALEXANDRA GOT MARRIED 💍❤️



pic.twitter.com/GT93xIng4f — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) February 28, 2026

Leclerc és Saint Mleux 2023-ban kezdtek randizni, az esküvő ténye pedig sok szurkolót meglepett, hiszen csak nemrégiben jelentették be az eljegyzést, bár a vészesen közeledő 2026-os szezon miatt logikus, hogy most kerítettek sort a ceremóniára. A sztárpáros egyébként rendszeresen posztol Leóról, a nagy hírnévnek örvendő tacskójukról, őt is több követő hiányolta a szombati felvételelről.