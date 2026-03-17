Lewis Hamilton ferraris pályafutása új szintre lépett a Kínai Nagydíjon, ahol megszerezte első dobogós helyét az olaszokkal, a brit sajtó pedig azonnal felkapta a fejét a teljesítményére.

Lewis Hamilton újra élvezi a versenyzést

Lewis Hamilton 41 évesen is jelentheti még a jövőt?

A hétszeres világbajnok produkcióját sokan úgy értékelték, hogy ismét a régi, éhes és motivált versenyzőt láthatjuk, aki

hosszú évek után az új szabályok között találta meg a lendületét, és akinek az újabb bajnoki címről szőtt álmáról sem kell még letennie

– írja a Motorsport.

A beszámolók szerint Hamilton vezetése határozott és tudatos volt Sanghajban, ami arra utal, hogy egyre jobban érzi az autót és a környezetet Maranellóban. A BBC arról írt, hogy

az új autó láthatóan új energiát adott neki, és ez a pályán is megmutatkozott. Többen megjegyezték, hogy a dobogó nemcsak sportsiker, hanem fontos üzenet is a mezőny számára.

A brit lapok egy része továbbra is George Russellt tartja a 2026-os világbajnoki cím legnagyobb esélyesének, ugyanakkor figyelmeztetést is megfogalmaztak. Egy elemzésben így írtak a Mercedes fiataljáról és az új generáció térnyeréséről:

Vigyázz George!, ugyanis Kimi Antonelli a Forma–1 történetének második legfiatalabb futamgyőztese lett a Kínai Nagydíjon.”

A mondat jól mutatja, hogy a szigetországi sajtó már most érzékeli a generációváltás szelét. Andrea Kimi Antonelli győzelme nemcsak statisztikai érdekesség, hanem komoly jelzés is a rutinos versenyzők felé, hiszen a fiatal olasz rögtön történelmet írt.

Hamilton szempontjából azonban a hangsúly most nem a rekordokon, hanem a stabil építkezésen van. A Ferrari első dobogója vele azt sugallja, hogy a közös munka kezd összeállni, és ha a fejlődés üteme kitart, akkor a szezon későbbi szakaszában akár futamgyőzelmek is szóba kerülhetnek.