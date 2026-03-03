Lewis Hamilton színfalak mögötti élete nem csupán a fényűzésről szól. A Ferrari 41 éves pilótája a hétvégén rajtoló idény előtt a hivatalos Forma-1-es csatornának adott interjút, melyben példátlan őszinteséggel mesélt azokról a nehézségekről, amelyek akadályozzák mindennapjait.

Lewis Hamiltont kényszeres szokások hátráltatják a mindennapokban

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

Lewis Hamilton kényszerbetegséggel küzd

A brit sztár elárulta, hogy voltaképpen figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral (ADHD) küzd. Ez a típusú rendellenesség általában gyermekkorban kezdődik, de felnőttek esetében is megfigyelhető, és jelentős hatással lehet a munkavégzésre, valamint az emberi kapcsolatokra.

Együtt élek az ADHD-val, és valahányszor átlépem egy szoba küszöbét, vagy hazaérek a lakásomba, zsigeri késztetést érzek arra, hogy minden egyes könyvet tökéletesen egyvonalba rendezzek”

– vallotta be Hamilton. A hétszeres világbajnokot szó szerint az őrületbe kergeti, ha egy tárgy nincs a helyén, legyen az akár egy csak enyhén balra dőlő lámpa.

Lewis Hamilton őszintén vallott a nehézségeiről

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Hamilton azt is felfedte, hogy sokszor hazaérve végig kell járnia az összes helyiséget, mielőtt egyáltalán le tudna ülni, és mindent elpakol, ami nincs rendben.

Gyakran csak arra eszmélek fel, hogy már eltelt egy óra, én pedig még mindig ott vagyok, és pakolgatom a dolgokat anélkül, hogy egyáltalán elkezdtem volna pihenni”

– idézte a Motorsport a Ferrari sztárjának meglepő kijelentését.

Hamilton korábban arról is beszélt, hogy magabiztosan és feltöltődve várja a szezont, de a britet korábban élesen bíráló Bernie Ecclestone is pozitívan fogalmazott honfitársával kapcsolatban.

