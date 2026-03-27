Kisebb meglepetésre Oscar Piastri győzelmével zárult a Forma-1-es Japán Nagydíj második szabadedzése, a McLaren pilóta azok után került a tabella tetejére, hogy az első két futamon a célba sem tudott beérni. Mögötte a két Mercedes végzett, míg Charles Leclerc és a Kínában dobogós Lewis Hamilton az ötödik-hatodik leggyorsabb időt futották meg.

Lewis Hamilton bizakodik a folytatást illetően

Lewis Hamilton és Charles Leclerc is lemaradt

A Ferrari pilótapárosa mindkét japán szabadedzésen kikapott a Mercedesektől, valamint a McLarenektől is, és szemmel is jól látható volt, hogy Lewis Hamilton küszködött az autóban. A hétszeres világbajnok nyolc tizedes lemaradást hozott össze a pénteki nap végére, majd elmagyarázta, hogy szerint mi okozhatta a problémát.

Az autó beállításival kapcsolatos. Bízom benne, hogy éjszaka találunk valamit, és jobb helyzetbe kerülünk. Ez egy fantasztikus pálya, de képesnek kell lenned arra, hogy az autó hátuljára támaszkodj, és biztos legyél abban, hogy az autó stabil marad, ma pedig voltak olyan pillanataim, amikor kicsúszott az irányítás. Egyszerűen nem tudok felzárkózni a többiekhez”

− idézte Hamilton kijelentését a formula.hu, majd a brit azt is hozzátette, hogy sikerülhet megoldani a problémát. Hamilton a 2025-ös idényhez képest repülőrajtot vett idén, hiszen Ausztráliában negyedik lett, míg Kínában első Ferraris dobogóját ünnepelhette. A szurkolók bíznak a hasonlóan jó folytatásban, bár a McLaren feltámadása még problémát jelenthet a maranellóiaknak.

A Japán Nagydíj programja szombaton hajnalban, magyar idő szerint hajnali 4 órakor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, majd reggel 7 órakor már az időmérő edzésre kerül sor.