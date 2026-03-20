Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Kövesse élőben!

Orbán Viktor: Az első csatát megnyertük, Brüsszel ukránbarát kormányt akar

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1 hétszeres világbajnoka nem csak a versenypályán nyújtott teljesítménye miatt került a figyelem középpontjába az utóbbi időben. Lewis Hamilton és Kim Kardashian állítólag már egy ideje randiznak, a kapcsolatot azonban az amerikai celeb húga, Kendall Jenner hevesen ellenzi.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian az idei Super Bowlon közösen jelentek meg, ezt követően pedig azonnal beindultak a találgatások, miszerint a két híresség romantikus viszonyban áll egymással. Állítolag az év elején egy romantikus hétvégét is együtt töltöttek az Egyesült Királyságban, majd Párizsba is kettesben utaztak el.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian valóban egy párt alkot?
Fotó: AFP Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mit tudhat Kendall Jenner Lewis Hamiltonról?

A Ferrari sztárpilótája korábban tömören reagált a pletykákra. „Nem kommentálom. Ez magánügy” – szögezte le, ám nemrég Kardashian húga, Kendall Jenner is megszólalt kettejükkel kapcsolatban. A 30 éves szupermodell a hírek szerint óvatosságra intette nővérét, Kim viszont azzal vádolta húgát, hogy irigyli az ő új boldogságát. 

A Bors szerint a feszültség a múltból fakad, ugyanis Hamilton és Jenner több mint egy évtizede baráti viszonyt ápoltak, de a nővérek azon kezdtek el vitatkozni, hogy ez a kapcsolat valójában mennyire volt plátói. 

Kendall állítása szerint soha nem volt a barátnője Ferrari pilótájának, de állítólag azt mondta Kimnek, hogy „sok piszkos titkot tud” a hétszeres világbajnokról, 

és kötelességének érzi, hogy erre figyelmeztesse a testvérét.

American model, socialite and media personality Kendall Jenner wearing Bottega Veneta SS26 arrives at the 20th Annual L'Oreal Paris' Women Of Worth Celebration 2025 held the Academy Museum of Motion Pictures on December 2, 2025 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Kendall Jenner állítólag „sok piszkos dolgot” tud Lewis Hamiltonról
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Kardashian visszautasította a kijelentést, és leszögezte, hogy felnőtt nőként nem tart igényt húga párkapcsolati tanácsaira. A feszültség a Super Bowl félidei műsorában is érezhető volt, ahol Kendall láthatóan kényelmetlenül állt Hamiltonék mögött, miközben korábbi párja, Bad Bunny az NFL-döntő szünetében lépett fel. 

  • Kapcsolódó cikkek
Verstappen és Hamilton is sarkalatos véleményt fogalmazott meg az F1 újításairól
Lewis Hamilton lehetetlen helyzetbe került
Kim Kardashian és Lewis Hamilton 2,5 milliós éjszakákon bújik össze

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!