Lewis Hamilton és Kim Kardashian az idei Super Bowlon közösen jelentek meg, ezt követően pedig azonnal beindultak a találgatások, miszerint a két híresség romantikus viszonyban áll egymással. Állítolag az év elején egy romantikus hétvégét is együtt töltöttek az Egyesült Királyságban, majd Párizsba is kettesben utaztak el.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian valóban egy párt alkot?

Mit tudhat Kendall Jenner Lewis Hamiltonról?

A Ferrari sztárpilótája korábban tömören reagált a pletykákra. „Nem kommentálom. Ez magánügy” – szögezte le, ám nemrég Kardashian húga, Kendall Jenner is megszólalt kettejükkel kapcsolatban. A 30 éves szupermodell a hírek szerint óvatosságra intette nővérét, Kim viszont azzal vádolta húgát, hogy irigyli az ő új boldogságát.

A Bors szerint a feszültség a múltból fakad, ugyanis Hamilton és Jenner több mint egy évtizede baráti viszonyt ápoltak, de a nővérek azon kezdtek el vitatkozni, hogy ez a kapcsolat valójában mennyire volt plátói.

Kendall állítása szerint soha nem volt a barátnője Ferrari pilótájának, de állítólag azt mondta Kimnek, hogy „sok piszkos titkot tud” a hétszeres világbajnokról,

és kötelességének érzi, hogy erre figyelmeztesse a testvérét.

Kendall Jenner állítólag „sok piszkos dolgot” tud Lewis Hamiltonról

Kardashian visszautasította a kijelentést, és leszögezte, hogy felnőtt nőként nem tart igényt húga párkapcsolati tanácsaira. A feszültség a Super Bowl félidei műsorában is érezhető volt, ahol Kendall láthatóan kényelmetlenül állt Hamiltonék mögött, miközben korábbi párja, Bad Bunny az NFL-döntő szünetében lépett fel.