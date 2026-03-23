Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Most dőlhet el Európa sorsa? Óriási találkozó jön Budapesten

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Itt az újabb bizonyíték a két világsztár románcára. Lewis Hamilton és Kim Kardashian ezúttal Tokió utcáin tűntek fel együtt, méghozzá meglehetősen bensőséges hangulatban.

A brit Forma–1-es pilóta, Lewis Hamilton és az amerikai influenszer, Kim Kardashian a Japán Nagydíj előtt érkeztek a városba, ahol a rajongók szeme láttára sétáltak együtt – sőt, egy ponton át is karolták egymást.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian szerelmes sétája
Fotó: X

Már nem titok többé Lewis Hamilton és Kim Kardashian szerelme?

A párost biztonsági emberek vették körül, de ez sem akadályozta meg őket abban, hogy 

néhány kedves gesztust váltsanak a körülöttük gyülekezőkkel: Hamilton integetett a fotóra vágyóknak, Kardashian pedig visszamosolygott a rajongókra.

A sztárpár nem sokáig maradt a háttérben, hiszen alig egy héttel korábban még a Vanity Fair Oscar-partiján pózoltak a kameráknak, most pedig már Tokióban mutatkoztak együtt. Úgy tűnik, kapcsolatuk egyre komolyabb, és egyáltalán nem titkolják a nyilvánosság előtt.

Közben Hamiltonra komoly feladat vár: néhány napon belül a Japán Nagydíjon kell bizonyítania, ahol a szezon harmadik futamát rendezik. A Ferrari versenyzője eddig erősen kezdte a 2026-os idényt: az ausztrál nyitófutamon negyedik lett, majd Kínában már dobogóra is felállhatott egy harmadik hellyel.

A magánéletében is új fejezetet nyitó Hamilton és Kardashian állítólag már hónapok óta élvezik egymás társaságát. Februárban például együtt jelentek meg a Super Bowl lelátóján, sőt, bennfentesek szerint Kardashian már korábban is többször átrepült Los Angelesből az Egyesült Királyságba, hogy időt töltsön a pilótával.

Egy forrás szerint kapcsolatuk kifejezetten romantikus: 

Kim és Lewis igyekeztek minden lehetőséget kihasználni. Páros masszázsra mentek, és teljes diszkrécióban élvezték a luxust”

 – árulta el, hozzátéve, hogy külön vacsorát is szerveztek maguknak, hogy elkerüljék a kíváncsi tekinteteket.

Érdekesség, hogy Hamilton korábban jó kapcsolatot ápolt Kardashian exférjével, Kanye Westtel. A jelenlegi pár állítólag már évekkel ezelőtt megismerkedett, és a zene iránti közös érdeklődés is közelebb hozta őket egymáshoz.

Bár kapcsolatukról hivatalos megerősítés még nem érkezett, a közös tokiói séta és a nyilvános érzelemnyilvánítás alapján úgy tűnik, a világsztárok már nem igazán próbálják titkolni: együtt vannak, és élvezik minden pillanatát.

