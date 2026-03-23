A brit Forma–1-es pilóta, Lewis Hamilton és az amerikai influenszer, Kim Kardashian a Japán Nagydíj előtt érkeztek a városba, ahol a rajongók szeme láttára sétáltak együtt – sőt, egy ponton át is karolták egymást.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian szerelmes sétája

Fotó: X

Már nem titok többé Lewis Hamilton és Kim Kardashian szerelme?

A párost biztonsági emberek vették körül, de ez sem akadályozta meg őket abban, hogy

néhány kedves gesztust váltsanak a körülöttük gyülekezőkkel: Hamilton integetett a fotóra vágyóknak, Kardashian pedig visszamosolygott a rajongókra.

Lewis Hamilton spotted out in Tokyo with Kim Kardashian and Khloe Kardashian. Looks like they're out shopping. Let the man live and enjoy his life. pic.twitter.com/9uc60kfBwa — M. J. (@SocialTerritory) March 22, 2026

A sztárpár nem sokáig maradt a háttérben, hiszen alig egy héttel korábban még a Vanity Fair Oscar-partiján pózoltak a kameráknak, most pedig már Tokióban mutatkoztak együtt. Úgy tűnik, kapcsolatuk egyre komolyabb, és egyáltalán nem titkolják a nyilvánosság előtt.

Közben Hamiltonra komoly feladat vár: néhány napon belül a Japán Nagydíjon kell bizonyítania, ahol a szezon harmadik futamát rendezik. A Ferrari versenyzője eddig erősen kezdte a 2026-os idényt: az ausztrál nyitófutamon negyedik lett, majd Kínában már dobogóra is felállhatott egy harmadik hellyel.

A magánéletében is új fejezetet nyitó Hamilton és Kardashian állítólag már hónapok óta élvezik egymás társaságát. Februárban például együtt jelentek meg a Super Bowl lelátóján, sőt, bennfentesek szerint Kardashian már korábban is többször átrepült Los Angelesből az Egyesült Királyságba, hogy időt töltsön a pilótával.

Egy forrás szerint kapcsolatuk kifejezetten romantikus:

Kim és Lewis igyekeztek minden lehetőséget kihasználni. Páros masszázsra mentek, és teljes diszkrécióban élvezték a luxust”

– árulta el, hozzátéve, hogy külön vacsorát is szerveztek maguknak, hogy elkerüljék a kíváncsi tekinteteket.

Érdekesség, hogy Hamilton korábban jó kapcsolatot ápolt Kardashian exférjével, Kanye Westtel. A jelenlegi pár állítólag már évekkel ezelőtt megismerkedett, és a zene iránti közös érdeklődés is közelebb hozta őket egymáshoz.

Bár kapcsolatukról hivatalos megerősítés még nem érkezett, a közös tokiói séta és a nyilvános érzelemnyilvánítás alapján úgy tűnik, a világsztárok már nem igazán próbálják titkolni: együtt vannak, és élvezik minden pillanatát.