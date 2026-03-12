A Forma-1 2026-os szezonja a hétvégén Sanghajban folytatódik a Kínai Nagydíjjal. A futam napján, március 15-én egy másik fontos eseményt is rendeznek a világ másik felén, ugyanis a Los Angeles-i Dolby Színházban ekkor kerül megrendezésre a 98. Oscar-gála, amelyen a Brad Pitt főszereplésével készült F1-film több jelölést is begyűjtött, így többek között a legjobb film kategóriában is versenyben lesz. Mivel a filmnek Lewis Hamilton az egyik producere, a brit klasszis nagy dilemmába került.

Lewis Hamilton a Kínai Nagydíj miatt lemarad az Oscar-gáláról

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamilton 16 órás rémálma: Miért fog kihagyni egy fontos eseményt?

A Ferrari pilótája elmondta, hogy minden lehetséges opciót megvizsgált, de végül be kellett látnia, hogy a két esemény összeegyeztethetetlen. A kínai futam kezdete vasárnap délután 15 órakor lesz helyi idő szerint, míg az Oscar-gála nagyjából 16 órával később kezdődik a több mint tízezer kilométerre lévő Los Angelesben – vagyis még úgyis lehetetlen lenne kivitelezni az utazást, ha Hamilton a már a verseny elején kiesne.

A Ferrarik biztatóan kezdték az F1-es idényt, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon Charles Leclerc a két Mercedes mögött a harmadik, Hamiton pedig a negyedik helyen végzett.

Bár a 40 éves pilóta nem lesz jelen a hollywoodi díjátadón, így sem kell teljesen lemaradnia az eseményről, ugyanis elmondta, hogy videóhíváson keresztül tartja majd a kapcsolatot a film készítőivel. A Ferrari versenyzője büszke arra, hogy a film ekkora népszerűségnek örvend a rajongók körében, világszerte több mint 630 millió dollár bevételt hozott, és négy Oscar-jelölést kapott, állítólag pedig hamarosan érkezik a második rész is.

„Soha ha az életben nem gondoltam volna, hogy az elmúlt évek munkájának ez lesz az eredménye, és ez lenyűgöző. Jó látni, hogy világszerte mekkora sikere van, hogy az emberek úgy lelkesednek a sportág iránt, ahogy én gyerekként. Ráadásul még mindig itt vagyok és részese lehetek ennek az egésznek” – mondta Hamilton.