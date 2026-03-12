Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nehéz helyzetbe került a Ferrari hétszeres világbajnoka. Bár a jelöltek között van az F1-es film, amelynek Lewis Hamilton az egyik producere, a brit Forma-1-es pilóta ennek ellenére biztosan nem lesz ott vasárnap a 98. Oscar-gálán.

A Forma-1 2026-os szezonja a hétvégén Sanghajban folytatódik a Kínai Nagydíjjal. A futam napján, március 15-én egy másik fontos eseményt is rendeznek a világ másik felén, ugyanis a Los Angeles-i Dolby Színházban ekkor kerül megrendezésre a 98. Oscar-gála, amelyen a Brad Pitt főszereplésével készült F1-film több jelölést is begyűjtött, így többek között a legjobb film kategóriában is versenyben lesz. Mivel a filmnek Lewis Hamilton az egyik producere, a brit klasszis nagy dilemmába került.

Lewis Hamilton a Kínai Nagydíj miatt lemarad az Oscar-gáláról
Lewis Hamilton a Kínai Nagydíj miatt lemarad az Oscar-gáláról
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Lewis Hamilton 16 órás rémálma: Miért fog kihagyni egy fontos eseményt?

A Ferrari pilótája elmondta, hogy minden lehetséges opciót megvizsgált, de végül be kellett látnia, hogy a két esemény összeegyeztethetetlen. A kínai futam kezdete vasárnap délután 15 órakor lesz helyi idő szerint, míg az Oscar-gála nagyjából 16 órával később kezdődik a több mint tízezer kilométerre lévő Los Angelesben – vagyis még úgyis lehetetlen lenne kivitelezni az utazást, ha Hamilton a már a verseny elején kiesne.

A Ferrarik biztatóan kezdték az F1-es idényt, a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon Charles Leclerc a két Mercedes mögött a harmadik, Hamiton pedig a negyedik helyen végzett.

Bár a 40 éves pilóta nem lesz jelen a hollywoodi díjátadón, így sem kell teljesen lemaradnia az eseményről, ugyanis elmondta, hogy videóhíváson keresztül tartja majd a kapcsolatot a film készítőivel. A Ferrari versenyzője büszke arra, hogy a film ekkora népszerűségnek örvend a rajongók körében, világszerte több mint 630 millió dollár bevételt hozott, és négy Oscar-jelölést kapott, állítólag pedig hamarosan érkezik a második rész is.

„Soha ha az életben nem gondoltam volna, hogy az elmúlt évek munkájának ez lesz az eredménye, és ez lenyűgöző. Jó látni, hogy világszerte mekkora sikere van, hogy az emberek úgy lelkesednek a sportág iránt, ahogy én gyerekként. Ráadásul még mindig itt vagyok és részese lehetek ennek az egésznek” – mondta Hamilton.

  • Kapcsolódó cikkek:
Rettegnek a Forma-1-es sztárok, változást követelnek
A rajongók sem hitték el, amit Verstappen és Norris között láttak – videó
Norris meglepő választ adott arra, melyik autó a legjobb a Forma-1-ben
Őrület: újabb csapattal bővülhet a Forma-1 mezőnye
Schumacher sem kér az új Forma-1-ből: „Megértem a versenyzőket”
Az álláskeresők kedvenc oldala betört a Forma-1-be
Egy utas leplezhette le a Forma–1 bombahírét

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!