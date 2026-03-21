Közvélemény-kutatást végzett az egyik legrangosabb autósportokra szakosodott portál. A válaszadók óriási többséggel gondolják úgy, hogy Lewis Hamilton újra Forma–1-es világbajnok lesz.

Lewis Hamilton tényleg újra világbajnok lehet?

Két futomon van túl a száguldó cirkusz mezőnye. A Merceden kezdeti dominanciája ellenére azonban a válaszadók 52,8 százaléka gondolta úgy, hogy a Ferrari SF-26-os autója kellően gyors ahhoz, hogy Hamilton ismét megnyerje a világbajnokságot. Valamivel kevesebben, 32,8 százalékuk jósolta azt, hogy a hétszeres világbajnok futamgyőzelmeket arat, de nem éri el a bajnoki címet. Az pedig, hogy a Mercedes sebességfőlénye miatt kizárható Hamilton vb-címe, csupán 14,4 százalékot ért el.

Hamilton jelenleg a negyedik helyen áll a tabellán, 33 pontot gyűjtött és 18-cal van lemaradva a Mercedes-es Geroge Russell mögött. A Mercedes megnyerte minkét első futamot, de a Ferrarihoz képest nincs hatlamas előnye. A pályák jellemzőitől függően öt és hét tized közötti.

Sok pozitívumot látok, de még rengeteg munkánk van, hogy utolérjük a Mercedest, de ez nem lehetetlen. Úgy gondolom, hogy ledolgozhatjuk a lemaradást”

– mondta óvatos optimizmussal a 41 éves pilóta.

Hamilton a Ferrari motorját tartja a legnagyobb gondnak. A Kínai Nagydíjon, ahol megszerezte első dobogós helyezését a Scuderiával, kiemelte, hogy az SF-26 a kanyarokban nyújtott erős teljesítmény ellenére „sok időt veszít” az egyenesekben.

„A kocsi nagyszerűen viselkedik. Ha nincs elég erő, akkor ez van” – ecsetelte Hamilton.

Fred Vessuer, a Ferrari csapatfőnöke hangsúlyozta, hogy Hamilton egyre jobban érzi magát a projektben, ami elengedhetetlen a teljesítményük javulása érdekében. A britnek ugyanakkor még nagy lépésekre van szüksége, hogy felvegye a versenyt az előtte álló riválisokkal. Russell-lel és csapattársával, Charles Leclerc-kel, aki 34 ponttal a harmadik helyen áll a pilóták rangsorában.

Hamilton viszont elkötelezett a csapat iránt: „tényleg hiszen a maranellói csapat minden tagjában, és abban is, hogy ez nem lehetetlen feladat”.