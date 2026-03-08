Mint ismert, George Russell vitt mindent a 2026-os Forma-1-es évadnyitón, a Mercedes brit pilótája Andrea Kimi Antonelli előtt ért célba Melbourne-ben, míg a dobogó legalsó fokára Charles Leclerc állhatott fel. Az új szezont a Ferrari is minimum elfogadhatóan kezdte, hiszen Lewis Hamilton a negyedik lett, és a futam elején kiélezett párharcot vívtak a későbbi győztesekkel.

Lewis Hamilton stabil teljesítményt nyújtott vasárnap reggel

Fotó: NORVIK ALAVERDIAN / NurPhoto

Lewis Hamilton remekül rajtolt

Az Ausztrál Nagydíj elején Charles Leclerc állt az élre, de a riválisok hibáit Lewis Hamilton is kihasználta, aki egészen a harmadik helyig mászott fel. Úgy tűnt, Melbourne hozhatja meg neki az első ferraris dobogóját, ám a két virtuális biztonsági autós fázis alatt tetemes hátrányt szedett csapattársával együtt, így egy elúszott az esélye. Hamilton egyébként a csapatrádión értetlenkedett a Ferrari döntésén, később kiderült, jogosan.

A hétszeres világbajnok a futam végén üldözőbe vette csapattársát, de végül nem történt helycsere a harmadik helyen.

Egész hétvégén nagyon-nagyon erős voltam. Az időmérő nem igazán mutatta meg az igazi tempónkat. Azt hiszem, akadt néhány problémánk is a kvalifikáción, ami azt jelentette, hogy jobban lemaradtam, mint kellett volna. Mindenesetre, a mai nap elején még egyikünk sem tudta, hogy mire kell számítani a tempót illetően, de a legelejétől fogva nagyszerűen éreztem magam, és nyilvánvalóan a végén Charles-ra is felzárkóztam

„Még egy pár kör és Charles is meglehetett volna, azt hiszem még egy-két kell kellett volna ahhoz. Szóval rengeteg pozitívum van, és legalább ugyanennyi munka vár ránk, hogy utolérjük a Mercedest, de egyáltalán nem lehetetlen” – tette hozzá a hétszeres világbajnok, aki a hétvége során csak az időmérő edzés után volt elégedetlen.

Hiszem, hogy csökkenthetjük a hátrányt a Mercedeshez képest, bár nem lesz könnyű.

Hamilton hozzátette, hogy a Ferrari lemaradása különösen egy körön volt jelentős, a probléma forrását még meg kell találják, de a kanyarokban mindig gyors volt az autó, vagyis így kell tovább nyomni.