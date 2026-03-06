Mit kell tudni Lewis Hamilton új mérnökéről? Carlo Santi 1954 februárjában született az olaszországi Verona városában. A mérnöki pálya már fiatalon jó útnak tűnt számára: a Politecnico di Milanóban szerzett gépészmérnöki diplomát, ahol kifejezetten a szárazföldi járművekre specializálódott.

Lewis Hamilton szeretne újra a vb-címért harcolni

Fotó: PAUL CROCK / AFP

Miért egy veterán mérnök segíti Lewis Hamiltont?

Diplomája után ösztöndíjat kapott a torinói Fiat Research Centre kutatóközpontban, majd hamarosan a Ferrari járműdinamikai részlegén folytatta pályafutását.

Öt évvel később már a motorsport világában dolgozott: az endurance-csapatnál teljesítménymérnökként szerzett tapasztalatot. Később a Ferrari Forma–1-es csapatához került, ahol modellmérnökként dolgozott a Scuderia első úgynevezett „driver-in-the-loop” szimulátorán.

Kimi Räikkönen mérnöke lett

A szakember hosszú ideig a háttérben dolgozott,

a nagyközönség csak akkor ismerte meg a nevét, amikor a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönen teljesítménymérnöke lett a finn pilóta második ferraris korszakában.

Miután 2016-ban és 2017-ben is ebben a szerepkörben dolgozott, 2018-ban előléptették: ő váltotta Dave Greenwood-t Räikkönen versenymérnökeként.

Ez volt a finn pilóta utolsó ferraris szezonja. Räikkönen az összetett harmadik helyén zárt – a világbajnok Lewis Hamilton és akkori csapattársa, Sebastian Vettel mögött –, miután 21 futamból 12-szer állhatott dobogóra.

Abban az évben született meg Räikkönen utolsó Forma–1-es futamgyőzelme is az Amerikai Nagydíjon, az austini pályán, ahol Santi is felállhatott a dobogóra pilótájával.

A „távoli garázs” szakembere

Amikor 2019-ben Räikkönen helyére a tehetséges monacói Charles Leclerc érkezett – miután a Sauber színeiben erős újoncszezont futott –, a Ferrari új felállást alakított ki.

Leclerc versenymérnöke Xavier Marcos Padros lett, Santi pedig a gyárba költözött, és a maranellói „remote garage”-ból segítette a csapat munkáját a versenyhétvégéken. 2025-ben így beszélt a feladatáról a Ferrari hivatalos oldalának:

Élő támogatást tudunk nyújtani, sőt akár tartalékként is működhetünk a pályán dolgozó teljesítménymérnökök számára.”

Hozzátette: „Ez lehet rutinfeladat, vagy akár kritikus helyzet is, ami egy versenyhétvégén adódik.”