A 2026-os Forma–1-es szezon elején különös helyzet alakult ki a Ferrari garázsában. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ideiglenes versenymérnökkel kezdte az idényt. A rádió másik végén egy rutinos szakember, Carlo Santi hangja hallatszik – de ki is ő valójában, és miért került most újra a reflektorfénybe?

Mit kell tudni Lewis Hamilton új mérnökéről? Carlo Santi 1954 februárjában született az olaszországi Verona városában. A mérnöki pálya már fiatalon jó útnak tűnt számára: a Politecnico di Milanóban szerzett gépészmérnöki diplomát, ahol kifejezetten a szárazföldi járművekre specializálódott.

Lewis Hamilton szeretne újra a vb-címért harcolni
Fotó: PAUL CROCK / AFP

Miért egy veterán mérnök segíti Lewis Hamiltont?

Diplomája után ösztöndíjat kapott a torinói Fiat Research Centre kutatóközpontban, majd hamarosan a Ferrari járműdinamikai részlegén folytatta pályafutását.

Öt évvel később már a motorsport világában dolgozott: az endurance-csapatnál teljesítménymérnökként szerzett tapasztalatot. Később a Ferrari Forma–1-es csapatához került, ahol modellmérnökként dolgozott a Scuderia első úgynevezett „driver-in-the-loop” szimulátorán.

Kimi Räikkönen mérnöke lett

A szakember hosszú ideig a háttérben dolgozott, 

a nagyközönség csak akkor ismerte meg a nevét, amikor a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönen teljesítménymérnöke lett a finn pilóta második ferraris korszakában.

Miután 2016-ban és 2017-ben is ebben a szerepkörben dolgozott, 2018-ban előléptették: ő váltotta Dave Greenwood-t Räikkönen versenymérnökeként.

Ez volt a finn pilóta utolsó ferraris szezonja. Räikkönen az összetett harmadik helyén zárt – a világbajnok Lewis Hamilton és akkori csapattársa, Sebastian Vettel mögött –, miután 21 futamból 12-szer állhatott dobogóra.

Abban az évben született meg Räikkönen utolsó Forma–1-es futamgyőzelme is az Amerikai Nagydíjon, az austini pályán, ahol Santi is felállhatott a dobogóra pilótájával.

A „távoli garázs” szakembere

Amikor 2019-ben Räikkönen helyére a tehetséges monacói Charles Leclerc érkezett – miután a Sauber színeiben erős újoncszezont futott –, a Ferrari új felállást alakított ki.

Leclerc versenymérnöke Xavier Marcos Padros lett, Santi pedig a gyárba költözött, és a maranellói „remote garage”-ból segítette a csapat munkáját a versenyhétvégéken. 2025-ben így beszélt a feladatáról a Ferrari hivatalos oldalának:

Élő támogatást tudunk nyújtani, sőt akár tartalékként is működhetünk a pályán dolgozó teljesítménymérnökök számára.”

 Hozzátette: „Ez lehet rutinfeladat, vagy akár kritikus helyzet is, ami egy versenyhétvégén adódik.”

A szerepkör különbségeit is elmagyarázta: „Általánosságban a távoli garázsban inkább a közép- és hosszú távú feladatokra koncentrálunk, amelyek több részleget érintenek, míg a pályán a hangsúly a szigorúan operatív kérdéseken van.”

A Ferrarihoz fűződő kapcsolatát pedig így foglalta össze:

„Tizenöt évvel az első ferraris szerepem után – miután dolgoztam vezetési szimulációval, járműdinamikával, versenymérnökként és járműteljesítmény területen is – még mindig itt vagyok, szenvedek, amikor nem mennek jól a dolgok, és minden győzelem után együtt örülök a csapattal.”

Miért lett most Lewis Hamilton mérnöke?

Santi visszatérése a bokszfalra átmeneti megoldás. A Ferrari új állandó versenymérnököt keres Lewis Hamilton mellé.

Hamilton első ferraris szezonjában, 2025-ben Riccardo Adami volt a mérnöke, aki korábban Sebastian Vettel és Carlos Sainz Jr. mellett is dolgozott. A szezon azonban Hamilton pályafutásának leggyengébb éve lett: először fordult elő, hogy egy idényben egyszer sem állhatott dobogóra.

A versenyek során több feszült rádióbeszélgetés is napvilágot látott. A Miami Nagydíj során például Hamilton ingerülten szólt be a segítőinek: „Akár tarthatnátok egy teázószünetet is közben.”

Néhány héttel később, a Monacói Nagydíj levezető körében egy másik jelenet is vírusként terjedt az interneten, amikor Hamilton ezt kérdezte: „Meg vagy sértődve rám, vagy mi?”

Válasz nem érkezett – feltehetően azért, mert Adami addigra már lecsatlakozott a rádiórendszerről a verseny vége után.

A Ferrari 2026. január 16-án jelentette be, hogy Adami új szerepkört kap: a mérnök a jövőben a csapat juniorprogramjával, valamint a TPC (Testing of Previous Car) tesztprogrammal foglalkozik majd.

Hamilton megerősítette: Santi csak ideiglenesen dolgozik vele.

„Riccardóval kapcsolatban ez nyilván egy nagyon nehéz döntés volt” – mondta. „Nagyon hálás vagyok neki az összes munkáért, amit tavaly beletett, és a türelméért. Mindannyiunknak nehéz év volt.”

A brit pilóta arra is figyelmeztetett, hogy a változások hátrányt jelenthetnek számára: 

Ez most egy elég nehéz időszak, mert nem hosszú távú megoldásról van szó. A jelenlegi felállás csak néhány futamig tart.”

 Hozzátette: „Nagyon korán a szezonban újra váltani fogunk, és megint egy új emberrel kell megtanulnom együtt dolgozni. Ez nekem is hátrány.”

Hamilton szerint ideális esetben a versenyzők olyan mérnökkel dolgoznak, akivel már több szezont is együtt töltöttek: „Egy olyan idényben, amikor eredményt akarsz elérni, az a legjobb, ha olyan emberekkel dolgozol, akikkel már sok mindent átéltetek együtt.”

A brit pilóta azonban elfogadta a helyzetet: 

Ez a helyzet, amivel szembe kell néznem, és megpróbálom a lehető legjobbat kihozni belőle. A csapat is mindent megtesz, hogy a váltás a lehető legzökkenőmentesebb legyen.”

Annyira nem is tűnik rossznak egyelőre Lewis Hamilton helyzete, aki az Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén a csapattársa, Charles Leclerc mögött a második lett.

Ki lehet az állandó mérnök?

A paddockban egyre több pletyka szól arról, hogy a Ferrari már megtalálta Hamilton végleges versenymérnökét: a hírek szerint Cedric Michel-Grosjean lehet a befutó. A szakember korábban Oscar Piastri pályaszéli teljesítménymérnökeként dolgozott a McLaren csapatánál, mielőtt 2025 végén távozott a konstruktőri világbajnok istállótól.

Egyelőre azonban nem tudni, mikor kezdhet Maranellóban: LinkedIn-profilja szerint jelenleg egy rövid karrierszünetet tart.

Addig pedig Carlo Santi lesz az a hang a rádióban, aki segíti Hamiltont a Ferrari színeiben – legalább az idény első néhány futamán.

