A vb-ről lemaradó Liu Shaoang a Forma-1-es Kínai Nagydíjon vigasztalódott az Instagram-oldalára feltöltött fotók és videók tanulsága szerint, sőt még az Aston Martin sztárjával, Fernando Alonsóval is lőtt egy közös fotót.

Liu Shaoang is ott volt a történelmi sikerrel végződő Kínai Nagydíjon

Mit keresett Liu Shaoang a Forma-1-es futamon?

Mint ismert, Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kínai Nagydíjat. A 19 éves pilótának ez pályafutása első futamgyőzelme, ráadásul a személyében majdnem 20 év szünet után nyert újra olasz versenyző Forma-1-es futamot.

Ezt élőben láthatta a magyar színekben olimpiai bajnok, majd

2022-ben országváltást kezdeményező Liu Shaoang, ugyanis lemaradt a Montrealban zajló gyorskorcsolya vb-ről, így lett pár nap szabadideje.

Ezt ki is használta Liu Shaoang, aki az Aston Martin vendége volt a vasárnapi futamon, olyannyira, hogy még Fernando Alonsóval is találkozott. A nagy napról több fotót és videót is feltöltött a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijába.

Liu Shaoang Fernando Alonsóval is készített egy közös fotót

Vb-aranyat tehát nem tudott szerezni az immár kínai színekbe versenyző sztársportoló, de egy örökké emlékezetes napot így is magáénak tudhat. Ami pedig a Forma-1-et illeti, a vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.