Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Elindult az eddigi legnagyobb Békemenet – kövesse nálunk élőben!

Ezt látnia kell!

Zelenszkij titkos rakományát is szállíthatta az ukrán aranykonvoj?

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem sokáig szomorkodott az olimpia bajnok sztár. Mint ismert, a rövidpályás gyorskorcsolyázók világbajnokságát péntektől vasárnapig rendezik Montrealban, a kínai csapatba viszont nagy meglepetésre Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor sem került be. Előbbi a közösségi oldalára feltöltött fotók alapján nem sokáig emésztette magát, és az Andrea Kimi Antonelli sikerével véget érő Kínai Nagydíjon tűnt fel.

A vb-ről lemaradó Liu Shaoang a Forma-1-es Kínai Nagydíjon vigasztalódott az Instagram-oldalára feltöltött fotók és videók tanulsága szerint, sőt még az Aston Martin sztárjával, Fernando Alonsóval is lőtt egy közös fotót.

Liu Shaoang is ott volt a történelmi sikerrel végződő Kínai Nagydíjon
Fotó: Liu Shaoang/Instagram

Mit keresett Liu Shaoang a Forma-1-es futamon?

Mint ismert, Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kínai Nagydíjat. A 19 éves pilótának ez pályafutása első futamgyőzelme, ráadásul a személyében majdnem 20 év szünet után nyert újra olasz versenyző Forma-1-es futamot.

Ezt élőben láthatta  a magyar színekben olimpiai bajnok, majd 

2022-ben országváltást kezdeményező Liu Shaoang, ugyanis lemaradt a Montrealban zajló gyorskorcsolya vb-ről, így lett pár nap szabadideje.

Fotó: Liu Shaoang/Instagram

Ezt ki is használta Liu Shaoang, aki az Aston Martin vendége volt a vasárnapi futamon, olyannyira, hogy még Fernando Alonsóval is találkozott. A nagy napról több fotót és videót is feltöltött a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijába.

Liu Shaoang Fernando Alonsóval is készített egy közös fotót
Fotó: Liu Shaoang/Instagram

 

Vb-aranyat tehát nem tudott szerezni az immár kínai színekbe versenyző sztársportoló, de egy örökké emlékezetes napot így is magáénak tudhat. Ami pedig a Forma-1-et illeti, a vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!