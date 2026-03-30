Nagy a baj? Aggasztó hírek érkeztek Zelenszkijről – a felesége kitálalt

Forrnak az indulatok, nem csitul a botrány. A Forma-1-es média képviselői a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA) fordultak, miután Max Verstappen kitiltott egy újságírót a Japán Nagydíj előtti sajtóeseményen.

Max Verstappen számára nem úgy alakult a Forma-1-es Japán Nagydíj, ahogyan szerette volna, a Red Bull négyszeres világbajnoka csak a 8. helyen zárt egyik kedvenc helyszínén, Szuzukában. A holland versenyző már a futam előtt is frusztrált volt, a csütörtöki sajtóeseményen kidobatott a teremből egy újságírót. Az eset nagy felháborodást váltott ki, az értintett is megszólalt, majd brutális online zaklatás célpontjává vált, de azok a médiamunkások is kíméletlen támadásokat kaptak, akik a védelmére keltek. 

Formula 1 driver Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing competes during the Formula 1 Japan Suzuka race at the Suzuka Formula 1 circuit in Suzuka, Japan, on March 29, 2025.
Max Verstappen kemény megnyilvánulása óriási felháborodást váltott ki
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Max Verstappen miatt forrnak az indulatok

Az eset után hatalmas nyomás alá került az FIA, ugyanis az Olasz Autós Újságírók Szövetsége (UIGA) azonnali párbeszédet sürget a döntéshozók és a csapatok között, hogy megvédjék a sajtó munkatársait a további atrocitásoktól. Az olasz újságírószervezet a történtek után kemény hangvételű közleményben állt ki a szakma függetlensége mellett, tartva a helyzet további elmérgesedésétől.

„Az újságírók és fotósok elleni verbális visszaélések, valamint az ellenséges légkör teljesen elfogadhatatlan, 

és alapjaiban ássa alá a szakmai tiszteletet” – nyilatkozta a szervezet, amely a jövőre nézve is komoly aggályokat fogalmazott meg.

„A növekvő feszültség olyan korlátozó intézkedéseket vonhat maga után, amelyek aránytalanul megnehezítik a sajtó munkáját. 

Felszólítjuk az FIA-t, hogy indítson párbeszédet a csapatok és a média között, 

hiszen a szabad, tiszteletben tartott és védett sajtó nem másodlagos kérdés, hanem a hitelesség alapvető pillére a Forma-1-ben is” – idézte a Motorsport a szövetség határozott kérését.

Oracle Red Bull Racing driver Max Verstappen of the Netherlands speaks to the media in the TV pen after qualifying 11th at the 2026 Formula 1 Japanese Grand Prix, round 3 of the FIA Formula 1 World Championship, at Suzuka Circuit in Suzuka, Japan, on March 28, 2026.
Max Verstappen kemény húzása után veszélyben a sajtó munkatársai?
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

A Forma-1 2026-os idénye a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt több mint egy hónap szünet után, május első hétvégéjén folytatódik Miamiban. Három forduló elteltével az egyéni pontversenyt a 19 éves Andrea Kimi Antonelli vezeti, a konstruktőrök között pedig a Mercedes áll az élen.

  • Kapcsolódó cikkek
A Mercedes sztárja kifakadt, keményen üzent a Japán Nagydíj után
Forma-1-es Japán Nagydíj: a Haas pilótája az ellenfelét hibáztatta a balesete után
Félnek a szurkolók, Max Verstappen közelebb került a visszavonuláshoz

 

