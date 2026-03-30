Max Verstappen számára nem úgy alakult a Forma-1-es Japán Nagydíj, ahogyan szerette volna, a Red Bull négyszeres világbajnoka csak a 8. helyen zárt egyik kedvenc helyszínén, Szuzukában. A holland versenyző már a futam előtt is frusztrált volt, a csütörtöki sajtóeseményen kidobatott a teremből egy újságírót. Az eset nagy felháborodást váltott ki, az értintett is megszólalt, majd brutális online zaklatás célpontjává vált, de azok a médiamunkások is kíméletlen támadásokat kaptak, akik a védelmére keltek.

Max Verstappen kemény megnyilvánulása óriási felháborodást váltott ki

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Max Verstappen miatt forrnak az indulatok

Az eset után hatalmas nyomás alá került az FIA, ugyanis az Olasz Autós Újságírók Szövetsége (UIGA) azonnali párbeszédet sürget a döntéshozók és a csapatok között, hogy megvédjék a sajtó munkatársait a további atrocitásoktól. Az olasz újságírószervezet a történtek után kemény hangvételű közleményben állt ki a szakma függetlensége mellett, tartva a helyzet további elmérgesedésétől.

„Az újságírók és fotósok elleni verbális visszaélések, valamint az ellenséges légkör teljesen elfogadhatatlan,

és alapjaiban ássa alá a szakmai tiszteletet” – nyilatkozta a szervezet, amely a jövőre nézve is komoly aggályokat fogalmazott meg.

„A növekvő feszültség olyan korlátozó intézkedéseket vonhat maga után, amelyek aránytalanul megnehezítik a sajtó munkáját.

Felszólítjuk az FIA-t, hogy indítson párbeszédet a csapatok és a média között,

hiszen a szabad, tiszteletben tartott és védett sajtó nem másodlagos kérdés, hanem a hitelesség alapvető pillére a Forma-1-ben is” – idézte a Motorsport a szövetség határozott kérését.

Max Verstappen kemény húzása után veszélyben a sajtó munkatársai?

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

A Forma-1 2026-os idénye a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt több mint egy hónap szünet után, május első hétvégéjén folytatódik Miamiban. Három forduló elteltével az egyéni pontversenyt a 19 éves Andrea Kimi Antonelli vezeti, a konstruktőrök között pedig a Mercedes áll az élen.