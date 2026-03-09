A 28 éves holland pilóta részvételéről a Mercedes GT-csapata számolt be hétfőn. Max Verstappen korábban már több sportautóversenyen indult és a Nürburgring csaknem 25 kilométeres verzióján, a Zöld Pokolnak nevezett Nordschleifén is gyűjtött tapasztalatot.

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Max Verstappen 24 órás versenyen indul

A négyszeres F1-es világbajnok társai az osztrák Lucas Auer, az andorrai Julen Gounon, valamint a spanyol Daniel Juncadella lesznek a Mercedes-AMG Team Verstappen Racing 3-as rajtszámú versenyautójában. A 24 órás viadalon felváltva vezetnek a pilóták, a futamot pedig május 16-án és 17-én rendezik, a május 3-i Forma-1-es miami és a május 24-i kanadai versenyhétvége között. A négyes márciusban egy felkészülési viadalon is részt vesz, amelyet a Mercedes kérésének megfelelően hoztak az eredetileg tervezettnél egy héttel előrébb, hogy ne ütközzön a március 27-29-i F1-es Japán Nagydíj programjával, s így Verstappen is részt vehessen rajta.

A 24 órás nürburgringi futamot 1970 óta évente rendezik meg.

Ez egy speciális helyszín, mert nincs a világon egyetlen ehhez hasonló pálya sem. A 24 órás verseny régóta szerepel a bakancslistámon, ezért nagyon izgatott vagyok, hogy most rajthoz is állhatok rajta

– nyilatkozta közleményben Verstappen. A holland klasszis élesen kritizálta az idén életbe lépett szabálymódosításoknak megfelelően megépített új Forma-1-es autókat és már a szezon előtti tesztelések során is utalt rá, hogy más versenysorozatokban is ki fogja próbálni magát. Verstappen a vasárnapi idénynyitó Ausztrál Nagydíjon a 20. helyről rajtolva hatodikként ért célba.