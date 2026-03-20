Max Verstappen számára a Forma-1 egyáltalán nem zár ki más szakágakat, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a holland korábbi bejelentése, miszerint 2026-ban végre rajthoz állhat egy 24 órás versenyen. Az F1 egy hét pihenőt tart a Kínai-, és a Japán Nagydíj között, így a négyszeres világbajnok ismét beülhet a GT3-as Mercedeszbe, a nürburgringi NLS-fordulóban.

Max Verstappen az F1-es szünetben is versenyez

Max Verstappen őrült ötlettel állt elő

A holland klasszis már korábban is szeretett volna a Nürburgringen vezetni, ám ezt akkor a Red Bull korábbi sikerkovácsa, Helmut Marko ellenezete.

Évekkel ezelőtt Max lelkesen mesélt nekem a Nordschleiféről. Szeretett volna egy bemutatót tartani a Red Bull Forma-1-es autójával, de bennem akkor megszólalt a vészharang

− idézte a korábbi tanácsadót a racingnews365.com.

„Szó sem volt bemutató körről! Max látta azt az őrült videót, amelyben Timo Bernhard megdöntötte a körrekordot egy Le Mans-i Porschéval. Azt hiszem, ezt akarta megdönteni a Red Bullal” − mondta Marko, aki hozzátette, a GT3-as Mercedesszel most már nyugodtan szabadjára engedheti magát Verstappen.

And we’re off at the Nordschleife 🙌 pic.twitter.com/ujWpRNoEVw — Max Verstappen (@VerstappenCOM) March 20, 2026

Ami a közelgő 24 órás versenyt illeti: Verstappen az osztrák Lucas Auer, az andorrai Julen Gounon, valamint a spanyol Daniel Juncadella lesznek a Mercedes-AMG Team Verstappen Racing 3-as rajtszámú versenyautójában. A futamot május 16-án és 17-én rendezik, a május 3-i Forma-1-es miami és a május 24-i kanadai versenyhétvége között.