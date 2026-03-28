A 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj szabadedzéseit a Mercedes uralta, Toto Wolff csapata az első és a harmadik gyakorlást is egy-kettővel húzta be, egyedül a pénteki második edzést nem vitte el, hiszen ott Oscar Piastri volt a leggyorsabb. A legbiztosabb képet talán a szombat hajnali gyakorlás adta, mely során Andrea Kimi Antonelli és George Russell több mint fél másodpercet adott a harmadik Charles Leclercnek, s akkor Max Verstappen szenvedéséről még nem is beszéltünk.

Max Verstappen korán búcsúzott Szuzukában

Az időmért megelőzően Max Verstappen is szenvedett

A Mercedes tempója elképesztő volt Szuzukában, így az időmérő edzés legnagyobb kérdése az lehetett, hogy Russell vagy Antonelli tudja megszerezni idénybeli második pole-pozícióját. Az előzetes várakozások szerint a Ferrari, valamint a McLaren jelentkezett a kihívó szerepére, viszont előbbi a Kínai Nagydíj óta kicsit visszaesett, míg utóbbi a komplett futamot kihagyta két héttel ezelőtt, így nehezen lehetett belőni, hogy mi is várható a wokingi csapattól.

Max Verstappen és a Red Bull szenvedése ezúttal is borítékolható volt, a hétszeres világbajnok sokat panaszkodott az autójára, és az időmérő előtt úgy is tűnt, hogy a Bikások leginkább a középmezőnnyel fogják felvenni a versenyt.

A Q1 első próbálkozásai után Kimi Antonelli vette át az első helyet, az olasz 1:30.035-ös idővel kezdett, őt Charles Leclerc és a két Mclaren követte, míg az ötödik helyen Nico Hülkenberg állt, miután az utolsó szektorban ő volt a leggyorsabb. Russell lemaradt a csapattársáról, a rádión a Mercedes vezethetőségére panaszkodott. A kiesőzónában nem volt meglepetés, az edzés elején a Williams, a Cadillac, valamint az Aston Martin szerepelt a mezőny végén.

Az első felvonás leggyorsabb körét végül Leclerc neve mellé lehetett beírni, a monacói nem sokkal előzte meg a Mercedeszeket, akiket Piastri és Lewis Hamilton követte. Hátul egyetlen helycsere történt, a Williams pilótája, Carlos Sainz mentette meg magát, Oliver Bearman pedig már a Q1-ben búcsúzott. Alexander Albon nem viselte jól a kiesést, amikor arról érdeklődött, hogy hol kapott ki a csapattárstól, akkor a vezetési stílusát jelölte meg hibának.