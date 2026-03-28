A 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj szabadedzéseit a Mercedes uralta, Toto Wolff csapata az első és a harmadik gyakorlást is egy-kettővel húzta be, egyedül a pénteki második edzést nem vitte el, hiszen ott Oscar Piastri volt a leggyorsabb. A legbiztosabb képet talán a szombat hajnali gyakorlás adta, mely során Andrea Kimi Antonelli és George Russell több mint fél másodpercet adott a harmadik Charles Leclercnek, s akkor Max Verstappen szenvedéséről még nem is beszéltünk.
Az időmért megelőzően Max Verstappen is szenvedett
A Mercedes tempója elképesztő volt Szuzukában, így az időmérő edzés legnagyobb kérdése az lehetett, hogy Russell vagy Antonelli tudja megszerezni idénybeli második pole-pozícióját. Az előzetes várakozások szerint a Ferrari, valamint a McLaren jelentkezett a kihívó szerepére, viszont előbbi a Kínai Nagydíj óta kicsit visszaesett, míg utóbbi a komplett futamot kihagyta két héttel ezelőtt, így nehezen lehetett belőni, hogy mi is várható a wokingi csapattól.
Max Verstappen és a Red Bull szenvedése ezúttal is borítékolható volt, a hétszeres világbajnok sokat panaszkodott az autójára, és az időmérő előtt úgy is tűnt, hogy a Bikások leginkább a középmezőnnyel fogják felvenni a versenyt.
A Q1 első próbálkozásai után Kimi Antonelli vette át az első helyet, az olasz 1:30.035-ös idővel kezdett, őt Charles Leclerc és a két Mclaren követte, míg az ötödik helyen Nico Hülkenberg állt, miután az utolsó szektorban ő volt a leggyorsabb. Russell lemaradt a csapattársáról, a rádión a Mercedes vezethetőségére panaszkodott. A kiesőzónában nem volt meglepetés, az edzés elején a Williams, a Cadillac, valamint az Aston Martin szerepelt a mezőny végén.
Az első felvonás leggyorsabb körét végül Leclerc neve mellé lehetett beírni, a monacói nem sokkal előzte meg a Mercedeszeket, akiket Piastri és Lewis Hamilton követte. Hátul egyetlen helycsere történt, a Williams pilótája, Carlos Sainz mentette meg magát, Oliver Bearman pedig már a Q1-ben búcsúzott. Alexander Albon nem viselte jól a kiesést, amikor arról érdeklődött, hogy hol kapott ki a csapattárstól, akkor a vezetési stílusát jelölte meg hibának.
Nagy kiesést is hozott a Q2
A második felvonásnál több versenyző is felvette a kesztyűt Antonellivel, Leclerc, Piastri és Norris is hasonló szinten autózott vele. Gabriel Bortoleto viszont nagy meglepetést okozott azzal, hogy az első próbálkozások után egészen az ötödik helyig feljött. Russell csak később kapcsolt rá, viszont a Mclaren ausztrál pilótájától ő is több mint háromtizedet kapott, míg a Q2 felénél Hadjar és Verstappen is a kiesés határán mozgott.
A Red Bull klasszisa számára itt ért véget az időmérő edzés, a négyszeres világbajnokot a Racing Bulls újonca, Arvid Lindblad ejtette ki az utolsó percekben, s ez azért lehet különösen furcsa, mivel csapattársa, Hadjar bejutott a Q3-ba. A holland mellett még Ocon, Hülkenberg, Lawson, Colapinto és Sainz is búcsúzott.
„Van valami baj az autóval. Teljesen vezethetetlen” − mondta a korai búcsú után Verstappen.
Kimi Antonelli nem viccelt, már a záró felvonás elején megcsinálta a hétvége leggyorsabb körét, 1:28.778-al ért célba, ezt a köridőt pedig senki sem tudta megközelíteni. Russell volt a második, őt követte Piastri és Norris, míg a két Ferrari jócskán lemaradt a riválisoktól.
Az utolsó próbálkozások az első hely sorsát már nem változtatták meg, a 19 éves Kimi Antonelli megint megcsinálta, és a Kínai Nagydíj után pályafutása második pole-pozícióját szerezte meg a királykategóriában. A szenvedő Russell elmaradt a csapattárstól, de Piastri elégedett lehet, miután felállhatott a képzeletbeli dobogó harmadik fokára. A csattanóhoz még Leclerc járt közel, ám a második szektor végén belehibázott a körébe, és elúszott az esély az első sorra.
A 2026-os Japán Nagydíj vasárnap, magyar idő szerint 7 órakor kezdődik.
