A Forma-1-es Red Bull négyszeres világbajnoka katasztrofálisnak nevezte a sanghaji hétvége pénteki napját. Max Verstappen, miután a szabadedzésen is jócskán elmaradt az élmezőnytől, a sprintidőmérőn csupán a nyolcadik legjobb időt futotta meg.

Mint ismert, George Russell nyerte a Kínai Nagydíj sprintidőmérőjét, a Mercedes már a harmadik helyezett Lando Norrisnak is több mint fél másodpercet adott. A lemaradók között volt megtalálható a két Red Bull is, Max Verstappen 1.734 másodperccel maradt le, míg csapattársa, Isack Hadjar további fél másodperces lemaradással a tizedik helyen végzett.

Formula 1 driver Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing participates in the Formula 1 China Shanghai sprint qualifying at the Shanghai International Circuit in Shanghai, China, on March 13, 2025.
Ez eddig nem Max Verstappen hétvégéje
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Max Verstappen katasztrófának nevezte a teljes napot

A Red Bull négyszeres világbajnoka értelemszerűen csalódottan értékelt a sprintidőmérő után, de már az esemény közben is kijelentette a csapatrádión, hogy borzalmas az autó vezethetősége.

Az egész nap egy katasztrófa volt a tempó szempontjából. Nem volt tapadás. Szerintem ez a fő probléma. Nincs tapadás, nincs egyensúly, rengeteg időt veszítünk a kanyarokban. És természetesen ezek további kisebb problémákat is kiváltanak. A fő problémánk viszont a kanyarodás

– idézte az M4 Sport a hollandot, akitől Laurent Mekies, a Bikások csapatfőnöke bocsánatot is kért.

„Sajnálom, Max! Kemény volt. Van mit tanulnunk. A hétvégéből még sok van, tanulnunk kell ebből. Újra meg fogjuk próbálni” – mondta a szakember. 

A Red Bull tehát a nyolcadik és a tizedik helyről kezdheti meg a kínai sprintfutamot, melyet magyar idő szerint 4 órakor rendeznek meg, 8.30-tól pedig már a vasárnapi Kínai Nagydíj rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést tartják meg Shanghajban.

