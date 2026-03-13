Mint ismert, George Russell nyerte a Kínai Nagydíj sprintidőmérőjét, a Mercedes már a harmadik helyezett Lando Norrisnak is több mint fél másodpercet adott. A lemaradók között volt megtalálható a két Red Bull is, Max Verstappen 1.734 másodperccel maradt le, míg csapattársa, Isack Hadjar további fél másodperces lemaradással a tizedik helyen végzett.

Ez eddig nem Max Verstappen hétvégéje

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Max Verstappen katasztrófának nevezte a teljes napot

A Red Bull négyszeres világbajnoka értelemszerűen csalódottan értékelt a sprintidőmérő után, de már az esemény közben is kijelentette a csapatrádión, hogy borzalmas az autó vezethetősége.

Az egész nap egy katasztrófa volt a tempó szempontjából. Nem volt tapadás. Szerintem ez a fő probléma. Nincs tapadás, nincs egyensúly, rengeteg időt veszítünk a kanyarokban. És természetesen ezek további kisebb problémákat is kiváltanak. A fő problémánk viszont a kanyarodás

– idézte az M4 Sport a hollandot, akitől Laurent Mekies, a Bikások csapatfőnöke bocsánatot is kért.

„Sajnálom, Max! Kemény volt. Van mit tanulnunk. A hétvégéből még sok van, tanulnunk kell ebből. Újra meg fogjuk próbálni” – mondta a szakember.

The Sprint Grid is IN! 😎



It's a Mercedes 1-2 ahead of Norris, Hamilton and Piastri ⬇️#F1Sprint #ChineseGP

A Red Bull tehát a nyolcadik és a tizedik helyről kezdheti meg a kínai sprintfutamot, melyet magyar idő szerint 4 órakor rendeznek meg, 8.30-tól pedig már a vasárnapi Kínai Nagydíj rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést tartják meg Shanghajban.