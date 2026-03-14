Andrea Kimi Antonelli rajtelsőségét hozta a Forma-1-es Kínai Nagydíj időmérő edzése, miután a Mercedes olasz pilótája George Russellnél és a két Ferrarinál is gyorsabb időt futott Sanghajban. A 19 éves versenyző pole pozíciója jó pár rajongót meglepett, azonban arra már többen számítottak, hogy a Red Bull jelentős lemaradásban lesz a szombati időmérőn. Max Verstappen a nyolcadik helye után nem kertelt, s kimondta, hogy a Red Bull ebben az állapotában vezethetetlen.

Max Verstappen eddig csak szenvedett Kínában

Max Verstappen számára lesz esély a vasárnapi futamon?

A négyszeres világbajnok csalódást keltő eredménye néhány órával azután érkezett, hogy a sprintfutamon a holland már a rajtnál visszaesett, és végül a kilencedik helyen ért célba. Az időmérő már egy fokkal jobban sikerült, ott Verstappen a nyolcadik lett, viszont jelentős, közel egy másodperces lemaradást szedett össze Kimi Antonellivel szemben.

A sprinthez képest sok mindent megváltoztattunk az autón, de semmi sem változott. Egész hétvégén kerestük a megfelelő beállításokat. Az autó teljesen vezethetetlen

− idézte a négyszeres világbajnokot a racingnews365.com.

„Nem is tudok semmilyen viszonyítási alapot megadni, minden kör egy túlélés. Egyáltalán nem tudok tempót menni, mert az autó nem engedi. Mióta bejöttek az új szabályok, azóta nem élvezem a vezetést. Remélem, hogy más pályákon kicsit közelebb kerülhetünk az élmezőnyhöz, jelenleg a negyedik a negyedik helyen állunk. Ahol én vagyok, onnan ez biztosan nem lesz egy szórakoztató verseny” − tette hozzá.

It's Kimi Antonelli who will lead the field away! 👏



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Az 56 körös Kínai Nagydíj vasárnap 8 órakor kezdődik Sanghajban.