Max Verstappen négy éven keresztül volt a szuzukai pálya „királya”, azonban a 2026-os szezonban nemhogy a pole-pozíció, de még a legjobb tíz sem jött neki össze. A négyszeres világbajnokot az Racing Bulls újonca, Arvid Lindblad ütötte ki a Q2 végén, ami pedig még frusztrálóbb lehet, hogy a másik Red Bullal Isack Hadjar a nyolcadik legjobb időt autózta.

Max Verstappen már a csapatrádóban is panaszkodott

A Q2 leintése előtt a négyszeres világbajnok a tizedik helyen állt, de aztán megérkezett Arvid Lindblad, és bevitte a Racing Bullst az időmérő edzés utolsó részébe.

„Valami gond van az autóval. Teljesen vezethetetlenné vált ezen az időmérőn. Ugrál a hátulja“− mondta a kiesését követően Verstappen, majd a média képviselői előtt bővebben is beszélt elégedetlenségéről.

Az autó nem fordul a kanyar közepén, ugyanakkor a kanyarbejáratokon meg túlkormányzott. Ez nehéz és kiszámíthatatlan. Azt hittük, a harmadik szabadedzésen kicsit javítottunk a problémán, mármint, még mindig volt alulkormányzottság, de az időmérőn ismét vezethetetlen volt. Ezt meg kell vizsgálnunk.”

Arra a kérdésre, hogy pontosan mit ért a vezethetetlen alatt, azt sajátosan magyarázta el Verstappen: „Vannak olyan problémáink, amelyeket nem tudok részletesen elmagyarázni, pedig tudjuk, hogy vannak, néha kicsit rosszabbak, mint máskor. Az időmérőn sajnos ez visszajött, és vezethetetlenné vált az autó” − tette hozzá.

A Japán Nagydíj vasárnap, magyar idő szerint 7 órától folytatódik a futammal.