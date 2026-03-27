Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Red Bull négyszeres világbajnoka számára nem indult fényesen a Forma-1-es Japán Nagydíj. Max Verstappen nem is köntörfalazott, a pénteki szabadedzések után elmondta, hogy komoly gondok gyötrik az autót.

Max Verstappen az első szabadedzésen még a hetedik helyen zárt, ám a második egyórás gyakorlás végére már csak a tizedik volt a tabellán. A Red Bull 2026-os autóját még mindig rengeteg probléma hátráltatja, a holland klasszis szerint ezek megoldása nem az egyik pillanatról a másikra fog megoldódni.

Max Verstappen of Red Bull Racing after the second practice ahead of the Formula 1 Japanese Grand Prix at Suzuka Circuit in Suzuka, Japan on March 27, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen nem elégedett a Red Bullal
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Max Verstappen egyelőre nem vár csodát a Red Bulltól

A négyszeres világbajnok pilóta nem kertelt, őszintén értékelt a pénteki etpok után. – Igen, őszintén szólva nem volt túl jó. Egyszerűen hiányzik az egyensúly és a tapadás – két teljesen ellentétes problémával küzdöttünk az első és a második edzésen, de egyik sem volt elfogadható. A mi oldalunkon rengeteg munka vár ránk, mert meg kell értenünk, miért jönnek elő ezek a nagy problémák. Ez így most nem volt jó nap – fogalmazott Verstappen. A holland szerint folyamatosan keresik a kiutat, ettől függetlenül Szuzukában nem számít látványos fordulatra.

Jelenleg nagyon nehéz megoldani ezeket a gondokat, szóval nem várok csodát egyik napról a másikra. 

Jobban meg kell értenünk, pontosan honnan erednek a problémáink – idézte a Motorsport a Red Bull sztárját.

SUZUKA, JAPAN  MARCH 27: Max Verstappen of the Red Bull F1 Team drives during the first practice session ahead of the 2026 Japanese Grand Prix at Suzuka Circuit in Suzuka, Mie Prefecture, Japan, on March 27, 2026. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen nem vár csodát
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A Japán Nagydíj programja magyar idő szerint szombat hajnalban a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 7 órakor az időmérő edzésre kerül sor. Az 53 körös futam vasárnap 8 órakor rajtol.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!