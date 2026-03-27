Max Verstappen az első szabadedzésen még a hetedik helyen zárt, ám a második egyórás gyakorlás végére már csak a tizedik volt a tabellán. A Red Bull 2026-os autóját még mindig rengeteg probléma hátráltatja, a holland klasszis szerint ezek megoldása nem az egyik pillanatról a másikra fog megoldódni.

A négyszeres világbajnok pilóta nem kertelt, őszintén értékelt a pénteki etpok után. – Igen, őszintén szólva nem volt túl jó. Egyszerűen hiányzik az egyensúly és a tapadás – két teljesen ellentétes problémával küzdöttünk az első és a második edzésen, de egyik sem volt elfogadható. A mi oldalunkon rengeteg munka vár ránk, mert meg kell értenünk, miért jönnek elő ezek a nagy problémák. Ez így most nem volt jó nap – fogalmazott Verstappen. A holland szerint folyamatosan keresik a kiutat, ettől függetlenül Szuzukában nem számít látványos fordulatra.

Jelenleg nagyon nehéz megoldani ezeket a gondokat, szóval nem várok csodát egyik napról a másikra.

Jobban meg kell értenünk, pontosan honnan erednek a problémáink – idézte a Motorsport a Red Bull sztárját.

A Japán Nagydíj programja magyar idő szerint szombat hajnalban a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 7 órakor az időmérő edzésre kerül sor. Az 53 körös futam vasárnap 8 órakor rajtol.