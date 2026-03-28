Szuzukában látványosan szenved a Red Bull négyszeres világbajnoka. Max Verstappen csak a 11. helyről rajtol a Japán Nagydíj vasárnapi futamán, de már az időmérő előtt is frusztrált volt, a csütörtöki médianapon kidobatott egy újságírót a sajtótájékoztatóról. A holland húzása miatt áll a bál, a botrány után az érintett munkatárs is megszólalt.

A Forma-1-es Japán Nagydíj előtti csütörtöki sajtóesemény éppenhogy elkezdődött, Max Verstappen máris félbeszakította az első kérdezőt. A Red Bull holland sztárja kiszúrta a hallgatóság soraiban a The Guardian munkatársát, Giles Richardsot, majd azt mondta, hogy addig egyetlen kérdésre sem óhajt válaszolni, amíg az említett személy nem megy ki a teremből.

Max Verstappen dühbe gurult egy újságíró miatt
Max Verstappen dühbe gurult egy újságíró miatt
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Később kiderült, hogy Verstappen a tavalyi szezonzáró futamon, az Abu-Dzabiban feltett kérdése miatt haragszik az újságíróra, akit gyakorlatilag kidobatott a teremből, ugyanis a sajtótájékoztató csak azután kezdődhetett el, hogy Richards távozott.

Max Verstappen miatt áll a bál?

A Forma-1-es médiában nagy port kavart az eset, Joe Saward, a sportág egyik legismertebb veterán újságírója komoly iparági problémát lát a történtek mögött, szerinte egyre inkább kezd eltűnni a számonkérhetőség a paddockból. Verstappen húzására maga az érintett is reagált egy terjedelmes cikkben.

„A menetparancsot megkapva szabályszerűen távoztam. 

Verstappen az egész szóváltás alatt mosolygott. Talán egyszerűen csak élvezte a hatalmi dinamikát? 

A nap ment tovább, ugyanis sokkal komolyabb problémák is vannak a világban annál, minthogy egy Forma-1-es pilóta megharagszik rád” – emlékezett vissza a történtekre Richards, miközben elárulta, hogy a kollégák egyöntetűen megdöbbentek az eseten, és többen is a hogyléte felől érdeklődtek a paddockban.

Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen takes off his earpiece in the pits during the qualifying session ahead of the Formula One Japanese Grand Prix at the Suzuka circuit in Suzuka, Mie prefecture on March 28, 2026. (Photo by FRANCK ROBICHON / POOL / AFP)
Max Verstappen húzásának nagy visszhangja volt az F1-es médiában
Fotó: FRANCK ROBICHON / POOL

A Japán Nagydíjon eddig a pályán sem brillírozott a holland, aki a szombati időmérőn nem jutott be a Q3-ba, így a vasárnapi futamon csupán a 11. helyről rajtolhat. Verstappen a kvalifikációt követően nem kertelt, elmondása szerint nagy gondok vannak az autóval, mivel ugrál a hátulja, így teljesen vezethetetlenné vált az időmérőn.

Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 8 órakor rajtol.

  • Kapcsolódó cikkek
Hamilton a megdöbbentő vallomása után lecserélte a kormányt egy szamurájkardra
Max Verstappen kitálalt a Red Bull problémáiról
Elképesztő sztori: rendőrök üldözték a Forma–1-es pilótát

 

