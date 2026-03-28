A Forma-1-es Japán Nagydíj előtti csütörtöki sajtóesemény éppenhogy elkezdődött, Max Verstappen máris félbeszakította az első kérdezőt. A Red Bull holland sztárja kiszúrta a hallgatóság soraiban a The Guardian munkatársát, Giles Richardsot, majd azt mondta, hogy addig egyetlen kérdésre sem óhajt válaszolni, amíg az említett személy nem megy ki a teremből.

Max Verstappen dühbe gurult egy újságíró miatt

Később kiderült, hogy Verstappen a tavalyi szezonzáró futamon, az Abu-Dzabiban feltett kérdése miatt haragszik az újságíróra, akit gyakorlatilag kidobatott a teremből, ugyanis a sajtótájékoztató csak azután kezdődhetett el, hogy Richards távozott.

Max Verstappen miatt áll a bál?

A Forma-1-es médiában nagy port kavart az eset, Joe Saward, a sportág egyik legismertebb veterán újságírója komoly iparági problémát lát a történtek mögött, szerinte egyre inkább kezd eltűnni a számonkérhetőség a paddockból. Verstappen húzására maga az érintett is reagált egy terjedelmes cikkben.

„A menetparancsot megkapva szabályszerűen távoztam.

Verstappen az egész szóváltás alatt mosolygott. Talán egyszerűen csak élvezte a hatalmi dinamikát?

A nap ment tovább, ugyanis sokkal komolyabb problémák is vannak a világban annál, minthogy egy Forma-1-es pilóta megharagszik rád” – emlékezett vissza a történtekre Richards, miközben elárulta, hogy a kollégák egyöntetűen megdöbbentek az eseten, és többen is a hogyléte felől érdeklődtek a paddockban.

Max Verstappen húzásának nagy visszhangja volt az F1-es médiában

A Japán Nagydíjon eddig a pályán sem brillírozott a holland, aki a szombati időmérőn nem jutott be a Q3-ba, így a vasárnapi futamon csupán a 11. helyről rajtolhat. Verstappen a kvalifikációt követően nem kertelt, elmondása szerint nagy gondok vannak az autóval, mivel ugrál a hátulja, így teljesen vezethetetlenné vált az időmérőn.

Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 8 órakor rajtol.