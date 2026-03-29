Max Verstappen egyre többet foglalkozik a visszavonulás gondolatával. A Red Bull négyszeres világbajnoka már a 2026-os szabályrendszer elején kijelentette, hogy szerinte rossz irányba halad a Forma-1, megítélését pedig minden bizonnyal a Japán Nagydíj sem segítette.

Max Verstappen kihasználja az áprilisi leállást

Max Verstappen átgondolja a jövőjét

A holland klasszis nemcsak a szabályokkal elégedetlen, hanem azzal is, hogy számára kulcsfontosságú a versenyzés élvezete, ezt pedig jelenleg csak elvétve tapasztalja meg. Közismert, hogy Verstappen más kategóriákban is szereti kipróbálni magát, jó példa erre az egy héttel korábbi GT3-as szereplése a Nordschleifén.

A négyszeres világbajnok már Szuzukában is elégedetlenkedett, a vasárnapi futamot követően pedig a Viaplay kérdésére pontosított egyik korábbi kijelentésén, miszerint a jövőjén gondolkodik.

Azt, hogy pontosan mit szeretnék a jövőben. Erről van szó. Nem a magánéletre, hanem erre”

− tette világossá Verstappen, hogy a jövőjét érintő kérdés a Forma-1-ről szól. A holland hozzátette, hogy az áprilisi szünetben komolyabban is foglalkozik majd a témával, a nem túl biztató válaszára rögtön visszakérdeztek az újságírók, a holland pedig ezt mondta.

„Nos, az élet megy tovább. Az élet nem csak a Forma-1-ről szól, más dolgot is lehet csinálni” − tette hozzá a japán futam nyolcadik helyezettje.

Verstappen waved as he was passed by Gasly due to a depleted battery 🪫👋#JapaneseGP pic.twitter.com/hq90PlbB41 — Autosport (@autosport) March 29, 2026

Verstappen hozzáállását jól mutatja, ahogyan a fenti képen integet az őt megelőző Pierre Gaslynak, akinek egyébként a leintés követően gratulált is. A nyilatkozata miatt több szurkoló is aggodalmát fejezte ki, de ami biztos, hogy a Forma-1 egyik legnagyobb sztárja biztosan nem élvezi a királykategóriát.