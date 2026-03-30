Tényleg visszavonulhat a négyszeres világbajnok? Max Verstappen Japán Nagydíj után tett nyilatkozata alaposan gondolkodóba ejtette a Forma-1 világát, elégedetlenségével kapcsolatban most a Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies nyilatkozott.

Max Verstappen számára felejthetően alakult a Forma-1-es Japán Nagydíj, hiszen az időmérőn már a Q2-ben kiesett, a vasárnapi futamon pedig a nyolcadik helyen ért célba, Pierre Gasly mögött. A négyszeres világbajnok köztudottan elégedetlen a 2026-os szabályrendszerrel, ennek a nagydíj után is hangot adott, megemlítve az esetleges visszavonulását.

Max Verstappen boldogtalan a Forma-1-ben
Max Verstappen boldogtalan a Forma-1-ben
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Max Verstappen valóban visszavonulhat?

A négyszeres világbajnok holland klasszis a Japán Nagydíjat követően a Viaplay kérdésére árulta el, hogy az áprilisi szünetben átgondolja, szeretne-e maradni a Forma-1-ben. Mint mondta, az élet nemcsak az F1-ről szól, más dolgot is lehet csinálni. Ezt a kijelentést pedig el lehet hinni Verstappentől, hiszen legutóbb GT3-as versenyen indult a Nordschleifén, és jelenleg is készül egy 24 órás versenyre.

Az utalásra Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke is reagált, elmondása szerint pilótájának csak egyetlen dologra van szüksége.

Természetesen a versenyképességre koncentrálunk, ez a feladatunk. A többi szempontról egyáltalán nem tárgyalunk, így rengeteg munkánk van még. Biztos vagyok benne, hogy ha gyorsabb autót adunk Maxnak, ő is sokkal boldogabb lesz, és ha olyan autót adunk neki, amellyel nyomhatja, és különbséget tud jelenteni, ő is boldogabb lesz”

− idézte a csapafőnököt a formula.hu, majd megerősítette, hogy a közel-keleti konfliktus miatt kialakult szünetben találkoznak a többi csapat tagjaival.

