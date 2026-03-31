Max Verstappen kijelentéseitől hangos az autósport világa. A négyszeres világbajnok klasszisa a Forma-1-es Japán Nagydíj előtt is kritizálta a 2026-os szabályrendszert, de aztán olyan nyilatkozatot tett, ami minden szurkolót megijesztett. A Red Bull sztárja egyértelműen a visszavonulásra utalt Szuzukában, csalódottsága pedig érhető volt, hiszen beragadt korábbi csapattársa, Pierre Gasly mögé.

Max Verstappen sorozatosan kikap korábbi csapattársától

A négyszeres világbajnok 2016-ban csatlakozott a Red Bullhoz, azóta pedig hét csapattársa volt a Bikásoknál, jelenleg Isack Hadjar az istálló második számú pilótája. Verstappen mellett Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson és Cunoda Juki vezetett, közülük többen is kikoptak már az F1-ből, ám van egy pilóta, aki jelenleg jobban teljesít a 28 éves klasszisnál.

Ez a versenyző az Alpine francia erőssége, Pierre Gasly, aki a 2026-os idény első három futamán egyaránt pontot szerzett, erre pedig pályafutása során még egyszer sem volt példa. A 30 éves sztár 15 ponttal áll a világbajnoki pontverseny nyolcadik helyén, három egységgel beelőzve a visszavonulását hírbe hozó Verstappent. Gasly ráadásul a japán versenyen is maga mögött tudta tartani korábbi csapattársát, megszerezve ezzel a hetedik helyet és gratulációját a négyszeres bajnoknak.

Verstappen waved as he was passed by Gasly due to a depleted battery 🪫👋#JapaneseGP pic.twitter.com/hq90PlbB41 — Autosport (@autosport) March 29, 2026

Azt hiszem, pillanatnyilag ez a legjobb autó a karrierem során”

− fogalmazott a japán futam után Gasly, aki pályafutását a Red Bull kötelékében kezdte, majd 2023-ban aláírt az Alpine-hoz.

A francia eredményei önmagukért beszélnek, hiszen a 2026-os szezonban három futam alatt gyűjtött össze 15 pontot, míg tavaly mindössze 22 egységet tett be a közösbe. Jelenlegi csapattársa, Franco Colapinto viszont nem indított jól, jelenleg egyetlen pontja van a bajnokságban.