Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Ausztrál Nagydíj pénteki szabadedzései után több incidenst is vizsgáltak a felügyelők. A Mercedes pilótája, George Russell két figyelmeztetést is kapott, de a rajtbüntetést megúszta.

George Russell a második szabadedzésen a bokszutcában ütközött a Racing Bulls újoncával, Arvid Lindbladdal. A Mercedesen a koccanást követően első szárnyat is kellett cserélni, miután a brit megpróbált beférni a gyorssávba riválisa elé. A felügyelők szerint ebben a szituációban Russell volt a vétkes, ezért megrovással sújtották a 28 éves versenyzőt.

A Mercedes pilótája, George Russell szabálytalan volt a bokszutában
A Mercedes pilótája, George Russell szabálytalan volt a bokszutában
Fotó: PAUL CROCK / AFP

Mekkora büntetést kapott a Mercedes pilótája?

Russell így a súlyosabb szankciót, a rajtbüntetést elkerülte – 5 db figyelmeztetés esetén jár 10 rajthelyes büntetés, melyhez kikötés még, hogy az ötből négy vezetői vétségért kapott megrovás legyen. 

A brit pilótát egyébként egy másik eset miatt is beidézték, ugyanis nem a versenyigazgató által kijelölt területen hajtott végre egy próbarajtot. 

A Mercedes sztárja azzal védekezett, hogy az erős napsütés miatt nem látta tisztán a kijelölt rajthelyet. A felügyelők elismerték, hogy valóban nem voltak ideálisak a látási viszonyok – mivel a brit jóval előrébb állt meg, már a bokszfal védelmén is túl – de ettől függetlenül újabb figyelmeztetésben részesítette őt az FIA.

Formula 1 driver George Russell of the Mercedes AMG-Petronas Formula One Team participates in the Formula 1 Melbourne media day at Albert Park in Melbourne, Australia, on March 5, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
George Russell két megrovást kapott
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzése szombaton, magyar idő szerint 2.30-kor kezdődik, az időmérő pedig 6 órakor veszi kezdetét. Az 58 körös melbourne-i futam vasárnap 5 órakor rajtol.

  • Kapcsolódó cikkek
Forma–1: technikai gondok árnyékában rajtolt el a 2026-os idény
A Ferrari most ünnepel, de ez okozhatja a vesztét
Veszélyben a Forma-1, teljes leállás jöhet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!