George Russell a második szabadedzésen a bokszutcában ütközött a Racing Bulls újoncával, Arvid Lindbladdal. A Mercedesen a koccanást követően első szárnyat is kellett cserélni, miután a brit megpróbált beférni a gyorssávba riválisa elé. A felügyelők szerint ebben a szituációban Russell volt a vétkes, ezért megrovással sújtották a 28 éves versenyzőt.

A Mercedes pilótája, George Russell szabálytalan volt a bokszutában

Fotó: PAUL CROCK / AFP

Mekkora büntetést kapott a Mercedes pilótája?

Russell így a súlyosabb szankciót, a rajtbüntetést elkerülte – 5 db figyelmeztetés esetén jár 10 rajthelyes büntetés, melyhez kikötés még, hogy az ötből négy vezetői vétségért kapott megrovás legyen.

A brit pilótát egyébként egy másik eset miatt is beidézték, ugyanis nem a versenyigazgató által kijelölt területen hajtott végre egy próbarajtot.

A Mercedes sztárja azzal védekezett, hogy az erős napsütés miatt nem látta tisztán a kijelölt rajthelyet. A felügyelők elismerték, hogy valóban nem voltak ideálisak a látási viszonyok – mivel a brit jóval előrébb állt meg, már a bokszfal védelmén is túl – de ettől függetlenül újabb figyelmeztetésben részesítette őt az FIA.

George Russell két megrovást kapott

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Az idénynyitó Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzése szombaton, magyar idő szerint 2.30-kor kezdődik, az időmérő pedig 6 órakor veszi kezdetét. Az 58 körös melbourne-i futam vasárnap 5 órakor rajtol.