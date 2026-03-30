George Russell a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon magabiztos győzelmet aratott, ám azóta Kínában és Japánban is a csapattársa, a mindössze 19 éves Andrea Kimi Antonelli diadalmaskodott. A Mercedes brit pilótájának Szuzukában be kellett érnie a negyedik hellyel, csalódottságának pedig hangot is adott a futam után.

Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Mi bántja a Mercedes pilótáját?

A vasárnapi futam legkritikusabb pontját az újraindítás jelentette Russell számára, mivel egy műszaki baki miatt teljesen védtelen célponttá vált az ellenfelek számára. Lewis Hamilton és Charles Leclerc is könnyedén hagyta faképnél, ami kis híján balesetveszélyes szituációt teremtett a pályán.

„Az újraindítás pillanatában Lewis Hamilton egyszerűen azért tudott megelőzni, mert nem sikerült feltöltenem az akkumulátort, és ez a kritikus probléma nem sokkal később Charles Leclerc ellen is megismétlődött. Annyira lassan haladtam a pályán, hogy teljesen egyértelmű volt, muszáj kikerülniük engem” – dühöngött a 28 éves brit.

George 🗣️ “Everything that could go wrong did go wrong. Obviously, we both made bad starts, mine was slightly less bad. Safety car timing, restart, I got a harvest limit, which meant I couldn’t recharge my battery, and I had no battery to restart. Lewis passed me and then faced… pic.twitter.com/sgjjLBZnhG — Mercedes-AMG Passion Club (@MercedesAMGPCF1) March 29, 2026

Russell folytatta a panaszkodást, véleménye szerint az utóbbi időben példátlan balszerencse sújtja. „Döntően úgy érzem, hogy mostanában nem csókolt homlokon a szerencse, de a versenyzés már csak ilyen, egy idény során a dolgok hol melletted, hol pedig ellened dolgoznak.

Továbbra is roppant idegesítő, hogy ma nem sikerült felállnunk a pódiumra, mert jelenleg úgy tűnik, a csapaton belüli összes probléma engem talál meg, ami határozottan frusztráló”

– tette hozzá csalódottan, majd arra is kitért, hogy szerinte a technikai hibák nélkül a futamgyőzelem is összejöhetett volna neki.

„Az alapvető sebességem egyáltalán nem hiányzott, sőt, ha nincs az az elsőkörös hátrányunk, akkor talán ma megnyerhettem volna a versenyt” – szögezte le.

A Forma-1 2026-os szezonja a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt több mint egy hónap szünet után, május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.