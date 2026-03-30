Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Deák Dániel szervezett tiszás provokátorokkal találkozott, de ami ezután jött, arra még ő sem számított – videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Forma-1-es Japán Nagydíjon a dobogóra sem állhatott fel George Russell. A Mercedes brit pilótája csak a negyedik helyen zárt, majd keményen értékelt, nem kímélve saját csapatát.

George Russell a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon magabiztos győzelmet aratott, ám azóta Kínában és Japánban is a csapattársa, a mindössze 19 éves Andrea Kimi Antonelli diadalmaskodott. A Mercedes brit pilótájának Szuzukában be kellett érnie a negyedik hellyel, csalódottságának pedig hangot is adott a futam után.

Mercedes-AMG Petronas F1 Team drivers #63 George Russell (GBR) and #12 Andrea Kimi Antonelli (ITA) attend the post-race press conference at the 2026 Formula 1 Japanese Grand Prix, round 3 of the FIA Formula 1 World Championship, at Suzuka Circuit in Suzuka, Japan, on March 28, 2026. (Photo by Wan Mikhail Roslan/NurPhoto) (Photo by Wan Mikhail Roslan / NurPhoto via AFP)
A Mercedes pilótáját, George Russellt megint legyőzte ifjú csapattársa
Fotó: WAN MIKHAIL ROSLAN / NurPhoto

Mi bántja a Mercedes pilótáját?

A vasárnapi futam legkritikusabb pontját az újraindítás jelentette Russell számára, mivel egy műszaki baki miatt teljesen védtelen célponttá vált az ellenfelek számára. Lewis Hamilton és Charles Leclerc is könnyedén hagyta faképnél, ami kis híján balesetveszélyes szituációt teremtett a pályán.

„Az újraindítás pillanatában Lewis Hamilton egyszerűen azért tudott megelőzni, mert nem sikerült feltöltenem az akkumulátort, és ez a kritikus probléma nem sokkal később Charles Leclerc ellen is megismétlődött. Annyira lassan haladtam a pályán, hogy teljesen egyértelmű volt, muszáj kikerülniük engem” – dühöngött a 28 éves brit.

Russell folytatta a panaszkodást, véleménye szerint az utóbbi időben példátlan balszerencse sújtja. „Döntően úgy érzem, hogy mostanában nem csókolt homlokon a szerencse, de a versenyzés már csak ilyen, egy idény során a dolgok hol melletted, hol pedig ellened dolgoznak. 

Továbbra is roppant idegesítő, hogy ma nem sikerült felállnunk a pódiumra, mert jelenleg úgy tűnik, a csapaton belüli összes probléma engem talál meg, ami határozottan frusztráló” 

– tette hozzá csalódottan, majd arra is kitért, hogy szerinte a technikai hibák nélkül a futamgyőzelem is összejöhetett volna neki.

„Az alapvető sebességem egyáltalán nem hiányzott, sőt, ha nincs az az elsőkörös hátrányunk, akkor talán ma megnyerhettem volna a versenyt” – szögezte le.

A Forma-1 2026-os szezonja a közel-keleti fegyveres konfliktus okán törölt futamok elmaradása miatt több mint egy hónap szünet után, május első hétvégéjén folytatódik Miamiban.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!