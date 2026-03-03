Live
Amikor a Forma–1 mezőnye vasárnap hajnalban, az Ausztrál Nagydíj futamával elindítja a sportág 76. idényét, nemcsak egy új szezon, hanem egy új korszak is kezdetét veszi. A királykategóriában életbe lép a teljesen megújult szabályrendszer, miközben az Audi története során először áll rajthoz a Forma–1-ben, ráadásul nem is akárhogyan: Michael Schumacher öröksége hajtja a csapatot.

Michael Schumacher egykori szerelője világbajnoki álmot sző az Audival.

Michael Schumacher egykori szerelője, Jonathan Wheatley nagy célokat fogalmazott meg az Audinál
Michael Schumacher egykori szerelője, Jonathan Wheatley nagy célokat fogalmazott meg az Audinál 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Michael Schumacher öröksége mennyit ér majd?

A német gyártó a Sauber-istálló átvételével vetette meg a lábát a száguldó cirkuszban, de a névváltásnál jóval többről van szó: egy teljesen új, gyári csapat felépítése zajlik. A projekt élén a brit Jonathan Wheatley áll, aki hatalmas tapasztalattal érkezett az Audihoz – és pontosan tudja, milyen út vezethet a csúcsra.

A Forma–1-be való belépés herkulusi feladat”

 – fogalmazott Wheatley. Bár az Audi a Sauber révén már meglévő infrastruktúrára és szakembergárdára támaszkodhatott, a lemaradás a topcsapatokhoz képest jelentős volt. Míg a nagy riválisok – például a Mercedes – mintegy 1400 alkalmazottal dolgoznak, 

az Audi kezdetben körülbelül 400 fővel indult. Amióta hivatalossá vált az átalakulás, újabb 400 szakembert vettek fel, és a bővítés tovább folytatódik.

A cél nem szerény: 2030-ra világbajnoki címért szeretnének harcba szállni.

Nagy és ambiciózus terveink vannak, ezt nem titkoljuk. Két évet adunk magunknak a tanulásra, utána szeretnénk kihívni a már bejáratott csapatokat”

 – mondta a csapatfőnök.

Wheatley pontosan tudja, mit jelent nulláról felépíteni egy győztes alakulatot. Pályafutása elején szerelőként dolgozott a Benetton Formula istállónál, amikor az élcsapattá vált, és Michael Schumacher 1994-ben és 1995-ben világbajnoki címet szerzett. „Ott rengeteget tanultam a struktúrákról és arról, mire van szükség a sikerhez” – emlékezett vissza az Audi főnöke, aki tehát pontosan ismeri Schumacher titkos sikerreceptjét is. 

Hasonló tapasztalatokat szerzett akkor is, amikor Fernando Alonso 2005-ben és 2006-ban a csúcsra ért.

Legnagyobb sikereit azonban a Red Bull Racing kötelékében érte el: 2006 és 2024 között nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki cím részese volt. A Red Bull példája különösen inspiráló számára,

 hiszen az istálló gyakorlatilag a semmiből jutott el a Forma–1 csúcsára.

„Természetesen ez egyfajta minta számunkra. 

De nem Red Bull 2.0 akarunk lenni, hanem a saját, Audi-történetünket szeretnénk megírni”

 – hangsúlyozta Wheatley.

Az Audi tehát nem pusztán résztvevője kíván lenni a Forma–1 új korszakának, hanem formálója is. Az alapok már adottak, a szakértelem és az ambíció megvan – a következő évek döntik el, hogy a német márka valóban felér-e a sportág csúcsára.

