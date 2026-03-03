Michael Schumacher egykori szerelője világbajnoki álmot sző az Audival.

Michael Schumacher egykori szerelője, Jonathan Wheatley nagy célokat fogalmazott meg az Audinál

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Michael Schumacher öröksége mennyit ér majd?

A német gyártó a Sauber-istálló átvételével vetette meg a lábát a száguldó cirkuszban, de a névváltásnál jóval többről van szó: egy teljesen új, gyári csapat felépítése zajlik. A projekt élén a brit Jonathan Wheatley áll, aki hatalmas tapasztalattal érkezett az Audihoz – és pontosan tudja, milyen út vezethet a csúcsra.

A Forma–1-be való belépés herkulusi feladat”

– fogalmazott Wheatley. Bár az Audi a Sauber révén már meglévő infrastruktúrára és szakembergárdára támaszkodhatott, a lemaradás a topcsapatokhoz képest jelentős volt. Míg a nagy riválisok – például a Mercedes – mintegy 1400 alkalmazottal dolgoznak,

az Audi kezdetben körülbelül 400 fővel indult. Amióta hivatalossá vált az átalakulás, újabb 400 szakembert vettek fel, és a bővítés tovább folytatódik.

A cél nem szerény: 2030-ra világbajnoki címért szeretnének harcba szállni.

Nagy és ambiciózus terveink vannak, ezt nem titkoljuk. Két évet adunk magunknak a tanulásra, utána szeretnénk kihívni a már bejáratott csapatokat”

– mondta a csapatfőnök.

Wheatley pontosan tudja, mit jelent nulláról felépíteni egy győztes alakulatot. Pályafutása elején szerelőként dolgozott a Benetton Formula istállónál, amikor az élcsapattá vált, és Michael Schumacher 1994-ben és 1995-ben világbajnoki címet szerzett. „Ott rengeteget tanultam a struktúrákról és arról, mire van szükség a sikerhez” – emlékezett vissza az Audi főnöke, aki tehát pontosan ismeri Schumacher titkos sikerreceptjét is.

Hasonló tapasztalatokat szerzett akkor is, amikor Fernando Alonso 2005-ben és 2006-ban a csúcsra ért.

🏁Jonathan Wheatley: Career snapshot



Jonathan Wheatley’s path began at Benetton/Renault in 1991 as a mechanic while the team rose to titles with Michael Schumacher. Early years forged the habits that matter under pressure: preparation, clarity, speed.



From 2006 at Red Bull, he… pic.twitter.com/1WMCyy3agQ — Inside Audi F1 (@InsideAudiF1) August 22, 2025

Legnagyobb sikereit azonban a Red Bull Racing kötelékében érte el: 2006 és 2024 között nyolc egyéni és hat konstruktőri világbajnoki cím részese volt. A Red Bull példája különösen inspiráló számára,

hiszen az istálló gyakorlatilag a semmiből jutott el a Forma–1 csúcsára.

„Természetesen ez egyfajta minta számunkra.

De nem Red Bull 2.0 akarunk lenni, hanem a saját, Audi-történetünket szeretnénk megírni”

– hangsúlyozta Wheatley.