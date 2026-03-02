Négy kanyarig tartott Mick Schumacher IndyCar-bemutatkozása.

Négy kanyarig tartott Mick Schumacher IndyCar-bemutatkozása

Fotó: Mick Schumacher/Instagram

Mi történt Mick Schumacherrel?

A Lanigan Racing pilótája, Rahal Letterman a rajt utáni kaotikus helyzetben, önhibáján kívül keveredett tömegbalesetbe. A dominóhatást Sting Ray Robb elfékezése indította el, amely több versenyzőt is magával sodort.

Mick Schumacher Dallara-Hondája végül Santino Ferrucci autójának tetején kötött ki, így a verseny számára gyakorlatilag azonnal véget ért.

Turn 4 turns into CHAOS! 😬



Sting Ray Robb, Santino Ferrucci and Mick Schumacher are involved in an incident on Lap 1. pic.twitter.com/JzRWGlMTqS — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 1, 2026

A történtek után a német pilóta higgadtan értékelt, és nem a baleset körülményeiben, hanem az azt megelőző kvalifikációban látta a probléma gyökerét – írja a Motorsport.

A legfontosabb felismerés számunkra az, hogy előrébb kell kvalifikálnunk magunkat. Ilyen egyszerű”

– fogalmazott határozottan. Elmondása szerint az időmérőn a forgalom miatt veszítettek lendületet, így a mezőny sűrűjéből kellett rajtolniuk, ahol minimális a hibahatár.

„Ez versenyzés. Ha hátulról indulsz, mindig lesznek olyan pillanatok, amikor három-négy autóval egymás mellett érkeztek meg egy kanyarba. Ez önmagában is kockázatot jelent” – tette hozzá.

Schumacher a rajt után igyekezett elkerülni a bajt. „Láttam, hogy előttem mindenki össze-vissza megy, ezért úgy gondoltam: rendben, választom a jobb ívet, ami ebben az esetben a külső volt. A kettes és hármas kanyaron még jól átjutottunk, de utána valószínűleg csak idő kérdése volt, mikor történik valami” – idézte fel a pillanatokat.

A láncreakciót azonban már nem tudta kivédeni. „Láttam, ahogy Santino kerekei blokkolnak, de azt nem tudtam, hogy belül valaki más is elfékezte magát. Sting Ray kissé túl mélyre csúszott a kanyarban, ez indította el az egészet” – magyarázta.

A legabszurdabb pillanat talán az volt, amikor autója a levegőben lógott.

Őszintén szólva az első gondolatom az volt: ki tudok innen tolatni?”

– mondta némi öniróniával, majd hozzátette: „A biztonsági autó gyorsabban odaért, mint vártam, a motort leállították, az AMR emberei pedig azonnal kiszedtek.”

Schumacher kiemelte a beavatkozók gyorsaságát és csapata támogatását is: „A csapat nagyszerű munkát végez. Azonnal ott voltak. Jó érzés tudni, hogy mindig támogatnak, ha történik valami, bár ebben az esetben természetesen inkább továbbmentünk volna.”

A német versenyző szerint a legnagyobb veszteség nem az anyagi kár, hanem az elvesztegetett versenytáv és tapasztalat. A cél a 100 kör teljesítése és az autóval való összeszokás lett volna, ehelyett alig néhány száz méter jutott neki.

„Úgy gondolom, nagy szükségünk lett volna erre a versenyre, hogy teljesen összeszokjunk, és kétségek nélkül vághassunk neki a következő fordulónak. De még 17 verseny hátra van, ez csak az első volt, ez még csak a kezdet. Nagyon kíváncsi vagyok a szezon hátralévő részére” – tekintett előre bizakodva Schumacher.