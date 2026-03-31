A brit autógyártó olyat tett, amire korábban még soha nem volt példa: a motorsportban legendássá vált T70-es modellt újraélesztette és modernizálta, így egy fenntartható üzemanyagokkal működő klasszikus sportautót dobott a piacra. A T70S névre keresztelt autót a Lola Cars a londoni Royal Automobile Clubban mutatta be.

Történelmi újítást mutatott be a motorsportban a Lola

Újjászületett a motorsport egyik legendás versenyautója

Az 530 lóerős új autócsoda egy hatalmas, 5 literes, Chevrolet V8-as motorral rendelkezik, amely fenntartható üzemanyaggal működik. A RacingNews365 beszámolója szerint 2,5 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra és 327 km/h a maximális sebessége.

A közutakra tervezett változat, a T70S GT egyelőre még gyártás alatt áll, de mindösszesen csak 16 modell fog készülni belőle. Az 500 lóerős közúti verzió 6,2 literes, Chevrolet V8-as motorral készül, amely 2,9 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra, a végsebessége pedig 320 km/h.

For the first time ever, a factory Lola built to be driven on the roads.



Supplied UK road-registered, the T70S GT is a T70 made usable not softened, incorporating subtle enhancements to offer an unapologetically visceral driving experience.



A T70-es modell az 1960-as évek egyik ikonikus versenyautója volt, amelyet eredetileg 1965-ben mutattak be, és rövid idő alatt komoly sikereket ért el az autóversenyzésben. Több mint száz példány készült belőle különböző változatokban, és a korszak egyik legismertebb versenyautója lett.

„A T70 nemcsak a Lola egyik legnagyobb alkotása, hanem az egyik legikonikusabb versenyautó, amelyet valaha építettek. A T70S a motorsport örökségének megőrzésének, valamint a fenntarthatóság és az innováció teljesen egyedülálló példája; egy autó, amely megegyezik az eredeti, tüzet okádó, Steve McQueen-korszakbeli V8-as szörnyeteggel, de modernizált köntösben, és fenntartható üzemanyagokkal, egyes részleteken pedig páratlan odafigyeléssel finomítottunk” – mondta Till Bechtolsheimer, a Lola Cars elnöke.

A Lola 1962 és 1997 között megszakításokkal ugyan, de tagja volt a Forma-1 mezőnyének, és, ha a 151 futamon, amelyen rajthoz állt, győznie nem is sikerült, de azért három dobogós helyet és a 43 pontot szerzett, ami ahhoz éppen elég, hogy ne kelljen szégyenkezniük. Emellett nekik köszönhetőek olyan autócsodák, mint a Hondával közösen épített T130-as, vagy a teáskannának csúfolt Lola T370-es és 371-es, amivel a kétszeres világbajnok, Graham Hill is versenyzett. A 2012-ben csődbe ment brit gyártó korábban az IndyCar futamain és a legendás Le Mans-i 24 órás versenyen is rajthoz állt, a legikonikusabb győzelmét pedig az 1969-es daytonai 24 órás versenye aratta. Jelenleg a Formula E sorozatban szerepel.