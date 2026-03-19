A McLaren világbajnoka, Lando Norris nem kertelt, a 2026-os Forma-1-es idény kezdete előtt kijelentette, hogy nagy káoszra számít az idei szezonban, és szerinte csak idő kérdése, mikor történik egy komoly baleset.

A címvédő Lando Norris két futam után csupán a hatodik helyen áll a vb-pontversenyben

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Az új motorszabályoknak köszönhetően az idei évtől a pilótáknak sokkal nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az akkumulátorra, miközben az energia-visszanyerés és -felhasználás folyamatosan változik. Lando Norris szerint azonban a kerék a kerék elleni csatákban éppen ezek a sebességkülönbségek jelentenek veszélyes helyzetet.

„Káosz, nagy baleset lesz. Ami azért kár, mert mi csak vezetünk, és mi vagyunk azok, akik csak várjuk, hogy történjen valami, és hogy valami egészen borzalmasan félremenjen. Nem jó helyzet ez. Most már igazából semmit nem tudunk tenni ellene. Kár, hogy ennyire mesterkélt, mert időnként teljesen véletlenszerűen működik a motor. Egyszerűen öt autó előz meg, és te semmit nem tudsz tenni ellene” – fakadt ki a brit pilóta a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj után.

A korábbi csapatfőnök szerint Norris feleslegesen aggódik, nincs igaza

A Haas korábbi csapatfőnöke, Günther Steiner – aki nemrég Max Verstappennek szúrt oda – ezzel kapcsolatban elmondta, megérti Norris aggodalmait.

„Azért aggódik, mert az energia-leadás és az akkumulátorok töltése miatt az autó lassul. Ezeket az autókat nem könnyű elindítani a rajtnál. Az első futamon akadt is ezzel probléma” – utalt az amerikai-olasz mérnök Franco Colapinto esetére, miután az Alpine versenyzője csak centikre volt attól, hogy ütközzön Liam Lawson autójának hátuljával.

Steiner szerint bár az új rendszer valóban okozhat nehézségeket, hangsúlyozta: a Forma-1 mindig kiemelten kezeli a biztonságot, ezért „kissé túlzónak” nevezte Norris kijelentését.

„Nagyon jól kezeli a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket a Forma-1. Ez az, amit elképesztően jól csinál, az FIA pedig soha nem hozna olyan szabályt, amiről tudják, hogy nem biztonságos. Szóval Norris kritikáját kissé keménynek találom. A versenyzésben mindig történhet valami. Szurkolók is annak, hogy izgalmas legyen a szezon, de eddig semmi sem történt. Viszont szerintem egyre csak jobb és jobb lesz. Egy új technológia bevezetésével mindig történhetnek meglepetések, de emiatt nem igazán aggódom. Persze remélem, hogy semmi baj nem lesz” – mondta a Haas egykori csapatfőnöke.