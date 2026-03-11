Sokan a Mercedest tippelték a bajnoki cím esélyesének Melbourne-be tartva, és a múlt hétvégén ezek a jóslatok beigazolódtak, amikor George Russell jött be elsőként Kimi Antonelli előtt, így dupla Mercedes siker lett a futam vége. De azok számára, akik azt sugallták, hogy izgalmas szezon lesz, a jelek nagyon biztatóak voltak, mivel a Ferrari felvette a harcot a Mercedesszel, és Charles Leclerc-rel, illetve Lewis Hamiltonnal harmadik, illetve negyedik helyen végzett. A McLaren és a Red Bull is széteső hétvégéket produkált különböző pontokon, és minden csapat azt mondta, hogy még sokat kell optimalizálniuk az új autóikat illetően. De az erősségek és gyengeségek is kezdtek kibontakozni, Lando Norris azt állította, hogy a Mercedes erőforrása lehet a legerősebb, de a Ferrari a legjobb kasztninak tűnt szerinte.

A Forma-1 kettős Mercedes-sikerrel kezdődött, Norris pedig meglepőt mondott

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Norris nem kertelt, elmondta a véleményét

A Sanghaji Nemzetközi Versenypályára érkezve ismét a Mercedest látjuk majd az élen ezen a hétvégén, vagy a Ferrari folytathatja a vasárnapi szorosabb versenytempóját egy újabb kihívással? Vagy a McLaren és a Red Bull csökkenti a hátrányát egy olyan pályán, amely más követelményeket támaszt az autók teljesítményével szemben, mint Ausztráliában?

Mintha a csapatok nem is próbálnák még mindig megérteni, hogyan hozhatják ki a legtöbbet az új csomagjaikból, a sprint formátumnak köszönhetően még nagyobb kihívásra készülnek ezen a hétvégén. Ahelyett, hogy Melbourne-ben három órányi edzésen próbálták volna optimalizálni autóikat és motorjaikat, pénteken mindössze egy órájuk lesz erre, mielőtt rögzíteniük kell a beállításokat a sprint időmérőjére és a szombati első sprintre. Újabb izgalmas hétvége előtt állnak a sportág szerelmesei.