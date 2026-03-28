Andre Kimi Antonelli futotta meg a leggyorsabb kört a Forma-1-es Japán Nagydíj harmadik szabadedzésén, a Mercedes gyakorlatilag már most biztosította egyeduralmát az időmérő edzés előtt. A világbajnoki éllovasokat a Ferrari és a McLaren követte, utóbbi biztosan nem unatkozott szombat hajnalban, hiszen Lando Norris autója csak a gyakorlás felére készült el, Oscar Piastri pedig egy veszélyes elengedés miatt kapott figyelmeztetést a versenyirányítástól.

Oscar Piastri a negyedik helyen zárta a szabadedzést

Az ausztrál pilóta felejthetően indította a Forma-1 2026-os idényét, hiszen az első fordulóban éppen a rajtrácsra tartott, amikor összetörte az autóját, a Kínai Nagydíjon pedig csapattársával együtt a garázsban maradt. Piastri Szuzukában is könnyen bajba kerülhetett volna, ugyanis a harmadik szabadedzés során − miközben a kerekeit melegítette − feltartotta Nico Hülkenberget, az incidenst pedig azonnal feljegyezte a versenyirányítás.

A jelentés szerint az ausztrál pilóta hallotta a csapatrádión a közeledő Audit, le is lassított, ám riválisának mégis bele kellett emelnie a gázpedálba. Azonban a racingnews365.com azt írja, hogy Piastri megúszta egy figyelmeztetéssel, így nem kell büntetést a Japán Nagydíjon.

ℹ️ Oscar Piastri receives a warning from the stewards for impeding Nico Hülkenberg on Turn 15 during today’s Free Practice session.#JapaneseGP🇯🇵 https://t.co/vsFJcLGocl pic.twitter.com/oE9yCrAgcj — McLaren News | 🇬🇧 🇦🇺 (@McLarenF1_News) March 28, 2026

A 2026-os Japán Nagydíj magya idő szerint 7 órakor folytatódik az időmérő edzéssel.