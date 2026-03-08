Piastri az ötödik helyről indult volna az Ausztrál Nagydíjon, de a bokszutcából a rajtrács felé vezető körön a 4-es kanyarban balesetet szenvedett.

Piastri nagy tervekkel érkezett a hazai versenyére

Fotó: Martin Keep/AFP

Piastri a kijárati kerékvetőre hajtott, elvesztette az irányítást, és a betonfalnak csapódott, teljesen összetörve a McLarent.

​Mi történt Piastrival?

A melbourne-i születésű versenyző ezzel DNS (Did Not Start – Nem indult el – a szerk.) eredménnyel zárt a hazai futamán. A történtek után Piastri részletesen elmagyarázta, mi történt, és bocsánatot kért az Albert Park hatalmas közönségétől, akik közül sokan kifejezetten miatta érkeztek.

„Nagyon csalódott vagyok, egy ilyen helyzetnek egyszerűen nem szabadna megtörténnie. Több tényező is közrejátszott, de az első és legfontosabb – amit szeretnék hangsúlyozni –, hogy nagy részben az én hibám volt. Hidegek voltak a gumik” – mondta Piastri pályafutása első DNS-e után.

Egyszerűen sokk és meglepetés ért. Már hátrafelé csúsztam, mielőtt igazán lett volna időm reagálni; minden nagyon gyorsan történt. De az, hogy kiesel a versenyből miközben épp a rajthoz próbálsz eljutni, olyan helyzet, aminek nem szabadna megtörténnie”

– folytatta a McLaren ausztrál pilótája.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

„A hétvégén minden körben használtam azt a kijárati kerékvetőt, de ott nem lett volna szükséges.

Ugyanakkor a váltás pillanatában kaptam plusz 100 kilowatt teljesítményt, amire nem számítottam – ez nem elhanyagolható tényező –, de a nehéz része az, hogy egyébként minden normálisan működött. Egyszerűen így kell működniük a motoroknak a szabályok szerint. Ezt nehéz elfogadni.

Bizonyos szempontból talán könnyebb lenne, ha egyszerűen azt mondanánk, hogy hidegek voltak a gumik, és túl optimista voltam, de amikor még egy ilyen tényező is hozzáadódik, az még fájdalmasabb. Nagyon sajnálok mindenkit, aki kijött, hogy támogasson. Nyilvánvalóan nem így akartam kezdeni az évet” – tette hozzá Oscar Piastri, aki az előző szezonban harmadik helyen végzett a vb-pontversenyben.