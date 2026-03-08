Oscar Piastri, a McLaren pilótája a falnak csapódott a kivezető körén és összetörte az autóját. A hazai környezetben szereplő Piastri így nem tudott rajthoz állni a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon.
Oscar Piastri már a rajt előtt búcsúzni kényszerült a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjtól, miután a rajt előtt a falhoz csapta az autóját a kivezető körén.
Nem sokkal azután, hogy a bokszutca megnyílt, Piastri elindult a pályán, miközben a futamra készült, azonban amikor az 5-ös kanyart vette, elvesztette az uralmát az autó felett, megpördült a kerékvetőn, majd a pálya túloldalán lévő falnak csapódott.
Ennek következtében a hazai közönség kedvence kiesett a szezon első futamáról.
Piastri drámájával indult a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj
Az ausztrál versenyző az ötödik rajthelyről indult volna, csapattársa, Lando Norris előtt.
Csapattársát, Lando Norrist csapatrádión tájékoztatták arról, hogy Piastri akkor vesztette el az autó feletti irányítást, amikor a kerékvetőn haladva váltott sebességet.
