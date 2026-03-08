Oscar Piastri már a rajt előtt búcsúzni kényszerült a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjtól, miután a rajt előtt a falhoz csapta az autóját a kivezető körén.

Oscar Piastri nem indul a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon

Fotó: William West/Pool/AFP

Nem sokkal azután, hogy a bokszutca megnyílt, Piastri elindult a pályán, miközben a futamra készült, azonban amikor az 5-ös kanyart vette, elvesztette az uralmát az autó felett, megpördült a kerékvetőn, majd a pálya túloldalán lévő falnak csapódott.

Ennek következtében a hazai közönség kedvence kiesett a szezon első futamáról.

​Piastri drámájával indult a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj

Az ausztrál versenyző az ötödik rajthelyről indult volna, csapattársa, Lando Norris előtt.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Csapattársát, Lando Norrist csapatrádión tájékoztatták arról, hogy Piastri akkor vesztette el az autó feletti irányítást, amikor a kerékvetőn haladva váltott sebességet.