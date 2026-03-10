Küzdelmesre sikerült a Forma-1-es szezonnyitó a Red Bull számára, ugyanis az újonc Isack Hadjar már a verseny elején kiesett, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen a 20. helyről rajtolva hatodikként ért célba az Ausztrál Nagydíjon.

Új szponzort jelentett be a Red Bull Forma-1-es csapata

Fotó: NORVIK ALAVERDIAN / NurPhoto

Új partner a Red Bullnál

A Forma-1-es alakulat kedden bejelentette, hogy a világ egyik legnagyobb álláskereső és munkaerő-közvetítő cége, az Indeed lett az egyik új hivatalos partnere. A felek célja, hogy a technológiai és munkaerőpiaci innovációkat összekapcsolják a motorsporttal. Az új partner a bikások akadémiáját is támogatja majd.

From the factory to the track, every hire counts 🤝



Welcome to life in the fast lane, @indeed 💙 pic.twitter.com/YJH0pREsxE — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 10, 2026

A hivatalos közlemény nem számolt be arról, hogy pontosan hány évre szól a megállapodás, de sajtóhírek szerint hosszabb ideig fognak együttműködni a felek. A cég logója a két versenyautón, valamint a hivatalos csapatruházaton is megjelenik majd a Kínai Nagydíjtól kezdődően.

A Indeed belépése a Forma-1-be nem meglepő annak tükrében, hogy a cég adatai szerint a motorsporttal kapcsolatos álláshirdetések száma az Egyesült Államokban közel 88%-kal nőtt az elmúlt öt évben – köszönhetően annak, hogy három futamot is rendeznek évente a tengerentúlon.

„Mindig is az emberek jelentették a Red Bull Racing sikereinek alapját. Minden bajnoki címünk mögött kivételes tehetség, erős együttműködés és olyan kultúra áll, amely lehetővé teszi, hogy a csapatunk a legmagasabb szinten teljesítsen. Hihetetlenül büszkék vagyunk arra, milyen sok szakértő ember van a csapatunkban. Egy olyan sportágban, ahol apró különbségek döntenek, a csapat tagjai jelentik a legnagyobb különbséget. Az Indeeddel való együttműködés – mind a Forma-1-es csapat, mind az akadémiai program esetében – segít abban, hogy továbbra is a sportág legjobb szakembereit tudjuk alkalmazni és támogatni” – nyilatkozta Laurent Mekies, a Red Bull-csapatfőnöke.

Az F1-es idény a hétvégén Sanghajban, a Kínai Nagydíjjal folytatódik.